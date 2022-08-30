Италия назвала сельское хозяйство «секретным триумфом» Путина

Настоящим «секретным триумфом» Президента России Владимира Путина является сельское хозяйство, говорится в статье итальянской Corriere della Sera. Автор публикации Федерико Рампини добавил, что в недавнем обзоре уже заявлял о «пышущем здоровье» сельском хозяйстве в России, за что «поплатился» от настроенных против РФ сил. По убеждению Рампини, в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям».

«При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – пишет автор и приводит в пример то, что с 2000 до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Обгоняют РФ и США только Китай и Индия, однако эти страны из-за большой численности населения вынуждены большую часть продукции оставлять у себя.

При этом по убеждению автора для России является хорошей новость влияние на мир глобального потепления – по его мнению, климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но России, Канаде и скандинавским странам предоставят выигрышное положение.

По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13-16% мирового экспорта зерна. К концу этого года российский экспорт должен превысить уровень прошлого года, подытоживает автор.