Италия начнет продлевать россиянам туристические визы

С 3 мая граждане России, у которых срок действия итальянских туристических виз истек с 1 января 2020 года по настоящее время, смогут подавать заявления на их продление. Об этом сообщает Генеральное консульство Италии в Москве.

Срок действия новых виз будет начинаться не ранее 1 июня 2021 года, а их оформление может занять до десяти рабочих дней, предупредили дипломаты.

При этом «стандартные требования относительно необходимого пакета документов на подачу могут быть частично изменены (например, относительно представления авиабилетов и/или бронирования гостиниц)», уточнили в консульстве.

Пока обладатели шенгенских туристических виз не имеют права въезжать на территорию Италии или других стран — участниц Шенгенского соглашения из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

«Обязанность по проверке действующих ограничений перед совершением поездки возлагается непосредственно на самих путешественников», — добавили в дипмиссии.