IT-специалистов Казани приглашают на вебинар «ИТС как инструмент цифровой мобильности»

4 июня в преддверии международного форума Kazan Digital Week 2021 состоится вебинар «ИТС как инструмент цифровой мобильности», сообщают организаторы.

Цель вебинара — познакомить участников с современным состоянием и перспективами развития интеллектуальных транспортных систем, научно-техническими и коммерческими решениями ведущих разработчиков и дистрибьюторов, опытом внедрения ИТС в государственном и частном секторах экономики.

Спикерами выступят вице-президент TomTom по вопросам дорожно-транспортной информации Ральф-Петер Шефер, генеральный директор ассоциации «Эртико ИТС Европа» Якоб Бангсгаард, генеральный директор ООО «Казань-Телематика» Марсель Нигметзянов и другие. Модератор встречи — председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Начало запланировано на десять утра.