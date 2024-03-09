IT-специалист сравнил ИИ с ножом и рассказал о перспективах его развития в России

Россия может достичь самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, как поручил Президент России Владимир Путин. Однако сейчас в стране есть ряд трудностей для реализации этого плана, заявил в интервью «Татарстан-24» победитель форума GIS DAYS 2023 Денис Чегодаев.

По его словам, развитие технологий ИИ продолжит развиваться. Бояться его не стоит: несмотря на быстрое развитие технологий, они не сравнимы с человеческим разумом.

«Мне кажется, это как с ножом. Для кого-то это будет опасно, для кого-то наоборот. Различие искусственного интеллекта и человека в том, что человек может придумать что-то новое. Искусственный интеллект — это просто хорошая алгоритмизация. Но этическое регулирование ИИ, конечно, нужно. Технологии движутся быстрее, чем законы», — уверен IT-специалист.

Россия может достичь самодостаточности и конкурентоспособности в этой области, однако препятствиями на этом пути являются санкции, из-за которых ограничен доступ к технологиям и патентам в вычислительной технике, недостаток инфраструктуры и инвестиций в прикладные и фундаментальные науки.

«А сейчас это основное преимущество. Если мы говорим про искусственный интеллект, нужны большие мощности, чтобы обучать модели», — посетовал специалист.

По словам Чегодаева, искусственный интеллект может косвенно помочь в развитии социальной сферы, к примеру взяв на себя работу с медицинской документацией и освободив врачам больше времени для работы с пациентами.