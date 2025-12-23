IT-сектор Татарстана показал рост выручки до 270 млрд рублей в 2025 году

Итоговое заседание межведомственной рабочей группы №15 по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» прошло в Министерстве цифрового развития РТ.

В ходе заседания министр цифрового развития РТ Илья Начвин подвел итоги работы группы за 2025 год и представил показатели развития цифровой экономики региона. В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы РФ Айрат Метшин, заместитель министра цифровизации РТ Булат Габдрахманов, заместитель министра экономики РТ Сария Салихова и вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов.

По информации Начвина, совокупная выручка IT-компаний республики в 2025 году составила 270 млрд рублей, что превышает показатель 2024 года (256,7 млрд рублей), подтверждая устойчивый рост сектора даже в условиях внешних вызовов.

Налоговые поступления от IT-отрасли достигли 42,3 млрд рублей, увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата в сфере информационных технологий составила 122,2 тыс. рублей, что почти в 1,5 раза выше средней по республике.

Республика активно реализует национальный проект «Экономика данных», включая три ключевых направления федерального проекта: «Отечественные решения» (обеспечение технологического суверенитета), «Цифровое государственное управление» (электронные и проактивные сервисы) и «Цифровые платформы в социальной сфере» (образование, здравоохранение, культура и спорт).

Татарстан участвует в создании 12 федеральных цифровых платформ на базе «ГосТех», что позволяет снизить бюджетные затраты и ускоряет цифровизацию.

Также министр отметил участие Татарстана в национальном проекте технологического лидерства «Космос». Республика является одним из стратегических центров развития спутниковых технологий, систем навигации и инженерных решений для космической отрасли.