IT, роботы и экология: в Билярске стартует первая смена молодежного форума «Сәләт»

26 июня в Билярском историко-археологическом музее-заповеднике стартует первая смена XI Международного молодежного образовательного форума Junior Skills Biler Forum, сообщают организаторы.

«Смена будет посвящена изучению школьниками новых профессий и откроет перед ними новые возможности для будущей самореализации», — отметили в пресс-службе.

Для участников организуют мастер-классы с различными игровыми и мотивирующими занятиями, а также презентацию песни форума «Сәләт».

Так, среди спикеров — победитель математических конференций Даниил Столяренко, который расскажет о сферах применения роботов и их устройстве. Кандидат исторических наук Зуфар Шакиров проведет занятие «Археология: мифы и реальность», в рамках которого планируется разобрать, что такое археологический памятник и какие методы изучения эта наука использует сегодня. Сессию о выборе сферы программирования и начале карьеры в IT проведет разработчик компании NSA и преподаватель центра «Сириус» Даниль Батршин.

Кроме того, на полях форума пройдут пленарная дискуссия на тему «Город будущего и воркшоп, участники которого поделятся на три группы (архитектура, транспорт, благоустройство) и создадут общий арт-объект.

Традиционно большую роль в программе форума займет тема экологии. Будут организованы мастер-класс по работе с рассадой как в домашних, так и в условиях сити-фермерства, интеллектуальная игра о значении воды и о том как экологично экономить.

Каждый день смены будет сопровождаться образовательными и игровыми занятиями, спортивными соревнованиями и культурными вечерами. При этом все желающие смогут окунуться в атмосферу форума. Проект «Җанлы Сәләт» (SeletLive) позволит наблюдать за событиями и узнавать новости онлайн. Трансляции будут вестись в группе во «ВКонтакте» и на YouTube-канале.

Форум «Сәләт» пройдет с 26 июня по 8 августа, молодежный проект организован при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и объединит в этом году около 14 тыс. школьников и наставников со всех районов Татарстана, соотечественников из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.