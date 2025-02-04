«IT-Планета» запустила 20 инновационных конкурсов для инженеров и айтишников

Центр развития инновационных технологий «IT-Планета» совместно с ведущими российскими компаниями и вузами объявил о старте четырех международных и национальных инициатив. Они объединяют 20 инновационных конкурсов по решению IT-задач и работе над инженерными и творческими проектами от работодателей и ведущих технологических компаний. Все инициативы направлены на поддержку и развитие талантливой молодежи, сообщают организаторы.

Жители России и других стран мира в возрасте от 16 лет (студенты и выпускники вузов и ссузов) могут принять бесплатное участие в конкурсах и побороться за главные призы. Это карьерные возможности, денежные вознаграждения и бесплатное обучение по различным направлениям креативной индустрии.

С 10 января 2025 года открыт старт регистрации участников (команд) на следующих мероприятиях:

1) международная олимпиада «IT⁠-⁠Планета 2025» (olymp.world-it-planet.org) — XVI практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодежи в направлении информационных и инновационных технологий;

2) «Неограниченные возможности 2025» (upcontest.ru) — программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

3) Кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 (sporttechcup.ru) — открытый молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта;

4) олимпиада по цифровой трансформации «Терра‑Политех 2025» (terra-politech.ru) — открытые соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств.

Предполагается, что в общей сложности участниками этих состязаний станут минимум 30 тыс. жителей России, стран СНГ и других государств.

Олимпиада «IT⁠-⁠Планета 2025» и программа «Неограниченные возможности 2025» внесены в план мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — участников СНГ на 2021–2030 годы, утвержденный 7 октября 2024 года Советом министров иностранных дел СНГ.