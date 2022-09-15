ИТ-парк запускает экспортный акселератор на Ближний Восток

Программа приурочена к Году цифровизации в Республике Татарстан и призвана стать эффективным практическим инструментом, который поможет перспективному технологическому бизнесу в эффективном выходе на международные рынки ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Бахрейна.

Экспортный акселератор рассчитан на инновационные проекты, которым необходимо изучить тренды, рынок, юридические и финансовые аспекты, инструменты продвижения в странах Ближнего Востока. Программа поможет участникам определить стратегию дальнейшего развития на глобальных рынках, а многосторонняя экспертная оценка компании по ключевым параметрам позволит участникам научиться эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и инвесторами Ближнего Востока. В долгосрочной перспективе это поможет технологическим проектам сформировать связи в зарубежном бизнес-сообществе.

«Учитывая текущую обстановку и, если компания не планирует релокацию в Европейскую юрисдикцию, то именно работа с Ближним Востоком может оказаться интересной, в том числе с точки зрения юридического присутствия в одной из стран с возможностью привлечения капитала», – отмечают организаторы.

По оценкам экспертов департамента корпоративных инноваций ГАУ «ИТ-парк», soft и hard продукты востребованы на Ближнем Востоке (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт), потому что рынок менее насыщен, чем американский или европейский. Данный рынок имеет меньше внутренних поставщиков, поэтому конкуренция в большей степени связана с внешними поставщиками. Для компаний, заинтересованных в локализации, можно рассматривать определенные инструменты внутренней поддержки. Для проектов, предлагающих прорывные решения в области ископаемых ресурсов, в том числе нефти и газа, эта территория может быть наиболее интересной с точки зрения привлечения инвесторов и покупателей.

Программа акселерации будет включать образовательные модули, индивидуальные консультации с тематическими экспертами по рынку Ближнего Востока, B2B-встречи. Все проекты, зарегистрированные на сайте, получат доступ к первому образовательному модулю, который пройдет в формате онлайн. По результатам отборочных мероприятий команды 15 проектов продолжат обучение до финального Demo Day.

Подать заявку на участие в экспортном акселераторе ИТ-парка можно до 22 сентября 2022 года.

Регистрация участников и подробная информация по ссылке.

Участие бесплатное.