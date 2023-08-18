Резиденты IT Park Узбекистана в 2,7 раза нарастили объем экспорта

За первые шесть месяцев 2023 года экспорт резидентов IT Park Uzbekistan в 2,7 раза превысил годовые показатели и составил 145,3 млн долларов. Об этом рассказали в генконсульстве Узбекистана в Казани.

Из этой суммы 45% пришлось на США, 14% — на Великобританию, 8% — на страны Евросоюза и 33% на другие государства. Ожидается, что к концу года общий объем IT-экспорта достигнет 300 млн долларов.

Отмечается рост и по объему услуг. Так, если в 2022 году их оказано на 5,8 трлн сум, то только за I полугодие 2023-го показатель достиг 5,4 трлн сум.

Резидентами IT Park’а являются 1424 компании, из них 213 открыты с участием иностранного капитала. За первое полугодие статус резидента получили 408 организаций, а 200 — наоборот, лишились его из-за невыполнения обязательств, непредоставления аудиторского заключения.

«Благодаря предоставляемым льготам резидентами IT Park в течение I полугодия текущего года было создано более 4 100 рабочих мест, а общее количество трудоустроенных специалистов достигло более 22 140 человек», — обратили внимание в генконсульстве.

Для компаний-резидентов запущены льготные программы, а также открыты возможности для сотрудничества и мировыми консультантами и сайтселекторами, для участия в международных мероприятиях. А зарубежные инвесторы и специалисты могут оформить трехгодичную IT-визу.

В ближайшее время площадка планирует расширить виды деятельности для резидентов, в том числе включив в них креативную экономику, киберспорт, акселераторы.