ИТ-парк подписал три соглашения о сотрудничестве на полях Kazan Digital Week

Фото: пресс-служба IT-парка

ИТ-парк подписал ряд важных соглашений о сотрудничестве на полях международного форума Kazan Digital Week. Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

Были подписаны три соглашения — с Союзом поддержки и развития Технологических Компаний, с ООО «Евразийский центр инноваций» и с ООО «Разведка боем». Стороны договорились совместно работать в направлении развития отечественных ИТ-компаний, проводить масштабные мероприятия в целях привлечения ИТ-специалистов.

«Наш технопарк традиционно принимает участие в работе масштабного мероприятия — международного форума Kazan Digital Week, — сказал директор IT-парка Руслан Власов. — Верим, что достигнутые соглашения о сотрудничестве в рамках Форума способствуют продвижению и развитию технологических проектов, в том числе за пределами Республики Татарстан».

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — отмечал ранее глава государства.