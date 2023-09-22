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ИТ-парк подписал три соглашения о сотрудничестве на полях Kazan Digital Week
ИТ-парк подписал ряд важных соглашений о сотрудничестве на полях международного форума Kazan Digital Week. Об этом сообщает пресс-служба технопарка.
Были подписаны три соглашения — с Союзом поддержки и развития Технологических Компаний, с ООО «Евразийский центр инноваций» и с ООО «Разведка боем». Стороны договорились совместно работать в направлении развития отечественных ИТ-компаний, проводить масштабные мероприятия в целях привлечения ИТ-специалистов.
«Наш технопарк традиционно принимает участие в работе масштабного мероприятия — международного форума Kazan Digital Week, — сказал директор IT-парка Руслан Власов. — Верим, что достигнутые соглашения о сотрудничестве в рамках Форума способствуют продвижению и развитию технологических проектов, в том числе за пределами Республики Татарстан».
По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — отмечал ранее глава государства.
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