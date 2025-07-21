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Общество 21 июля 2025 14:44

«ИТ-парк» открыл прием заявок на акселератор «Школа цифровых чемпионов»

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«ИТ-парк» открыл прием заявок на акселератор «Школа цифровых чемпионов»
Фото предоставлено организатором мероприятия

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» объявил старт приёма заявок на ежегодную акселерационную программу «Школа цифровых чемпионов». Об этом сообщает АНО «Центр развития компетенций по молодежному предпринимательству Республики Татарстан».

Программа направлена на поддержку стартапов, работающих в сфере сквозных цифровых технологий. Цель акселератора – развитие у команд компетенций, необходимых для успешного вывода проектов на рынок.

В рамках программы пройдет пилотирование стартап-проектов на промышленных и производственных предприятиях, а затем участники защитят свои наработки на Демо-дне в рамках акселерационной программы. Участники получат доступ к экспертной поддержке, образовательным модулям и ресурсам для ускоренного роста своего бизнеса.

Принять участие могут стартапы, работающие в следующих направлениях:

  • Промышленность и строительство
  • Нефтегазовый сектор
  • Сельское хозяйство
  • Искусственный интеллект и информационные технологии
  • Креативные индустрии
  • Робототехника и машинное обучение
  • Автоматизация и цифровизация производственных процессов
  • AR/VR-технологии

Приём заявок продлится до 21 июля 2025 года. Заявку можно подать через онлайн-форму.

#акселератор #ИТ-технологии
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