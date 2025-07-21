«ИТ-парк» открыл прием заявок на акселератор «Школа цифровых чемпионов»

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Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» объявил старт приёма заявок на ежегодную акселерационную программу «Школа цифровых чемпионов». Об этом сообщает АНО «Центр развития компетенций по молодежному предпринимательству Республики Татарстан».

Программа направлена на поддержку стартапов, работающих в сфере сквозных цифровых технологий. Цель акселератора – развитие у команд компетенций, необходимых для успешного вывода проектов на рынок.

В рамках программы пройдет пилотирование стартап-проектов на промышленных и производственных предприятиях, а затем участники защитят свои наработки на Демо-дне в рамках акселерационной программы. Участники получат доступ к экспертной поддержке, образовательным модулям и ресурсам для ускоренного роста своего бизнеса.

Принять участие могут стартапы, работающие в следующих направлениях:

Промышленность и строительство

Нефтегазовый сектор

Сельское хозяйство

Искусственный интеллект и информационные технологии

Креативные индустрии

Робототехника и машинное обучение

Автоматизация и цифровизация производственных процессов

AR/VR-технологии

Приём заявок продлится до 21 июля 2025 года. Заявку можно подать через онлайн-форму.