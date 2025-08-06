ИТ-Летник в РТ от Совкомбанк Технологий: конференция с татарским колоритом для айтишников

Совкомбанк Технологии приглашают разработчиков, аналитиков и других специалистов на тематическую конференцию на открытом воздухе – ИТ-Летник в Казани. Ведущие эксперты компании в неформальной обстановке поделятся опытом и расскажут о разработке, системном анализе и управлении проектами.

Что ждет участников:

– 14 докладов на различные темы – от прокачки хардовых скилов до практических кейсов по применению ИИ в ИТ;

– Уникальная атмосфера татарского сабантуя;

– Вкусные угощения – эчпочмаки, чай с молоком и другие местные деликатесы;

– Музыкальный сет от DJ Сулеймана.

Где и когда:

16 августа

Казань, ул. Спартаковская, 2Б, ИТ-парк им. Башира Рамеева

Регистрация и программа мероприятия по ссылке.

Фотография предоставлена ПАО «Совкомбанк»

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