IТ-компании Татарстана смогут получить льготный кредит при отказе от дивидендов

Аккредитованные при Минцифре России IТ-компании могут претендовать на получение льготного кредита, если откажутся от выплаты дивидендов на срок действия кредитного договора. Об этом сообщило Министерство цифрового развития Татарстана.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В момент действия кредитного договора компании должны сохранить занятость не менее 85% работников по отношению к 1 марта 2022 года, индексация зарплаты сотрудников на размер инфляции должна проводиться минимум раз в год.