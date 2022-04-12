IT-компании ОЭЗ «Иннополис» прогнозируют рост выручки на 10%

IT-компании особой экономической зоны «Иннополис» ожидают увеличения выручки в связи с уходом западных компаний. Об этом журналистам заявил генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов.

«В прошлом году была выручка порядка 36 млрд рублей. По нашим прогнозам снижения не будет, а будет увеличение в пределах 7-10% по итогам этого года. По динамике компаний мы точно не наблюдаем снижения. По динамике первый квартал мы выполняем даже лучше, чем первый квартал прошлого года», – отметил он.

По его словам, по оптимистичному прогнозу рост выручки может достигнуть 20%. «У нас всегда был фокус по привлечению сюда российских компаний. У нас 97% – российские компании, работающие внутри страны и СНГ. У них сейчас, наоборот, колоссальное количество заказов из-за того, что другие производители программного обеспечения уходят, они на эти темы заходят. У нас количество вакансий среди резидентов удвоилось. Мы убеждены, что выручка будет расти», – заключил Халимов.