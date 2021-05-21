IT-эксперты: Система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена

Система сайта PG.ER.RU успешно прошла многоуровневую проверку и обеспечит сохранность персональных данных, а также тайну голосования. По словам IT-эксперта — руководителя проектов в сфере безопасности компании «Цифровые решения» Егора Богомолова, в системе сайта невозможно допустить ошибки, которые позволили бы условному хакеру близко к ней «подойти».

Богомолов объяснил, что проверка заключалась в имитации хакерских атак, во время которых проверялись возможности голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов добавил, что к проверке готовности системы были подключены все 85 региональных отделений партии, во время которой проверялась корректность работы с бюллетенями. «Мы поставили систему под федеральную нагрузку, увидели и устранили все баги, которые могли вылезти», — отметил Перминов.

Основой системы электронного предварительного голосования является блокчейн — распределенная база данных, записи из которой нельзя удалить или изменить, что позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования.

Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев пояснил, что для проверки результатов базу после окончания процедуры голосования выложат в открытый доступ на сайт PG.ER.RU. Это произойдет 30 мая в 21.00 по Москве. «Со своим персональным ключом, к которому организаторы голосования не имеют доступа, человек может проверить, что бюллетень сохранен с теми же галочками, которые он проставил», — рассказал он.

Дополнительную легитимность голосованию придает аутентификация через «Госуслуги» — по мнению экспертов, это помогает избежать накрутки голосов.

Руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов напомнил, что голосование в Татарстане состоится в онлайн- и офлайн-режиме. Согласно результатам социологического исследования, более 60% татарстанцев доверяют голосованию на участках. «Поэтому мы используем на праймериз обе формы голосования», — пояснил Камалтынов.

Окончательно итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также на кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.