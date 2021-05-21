news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников
Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников
Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса
Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  13:54
Эльза Кузнецова

IT-эксперты: Система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена

news_top_970_100

Система сайта PG.ER.RU успешно прошла многоуровневую проверку и обеспечит сохранность персональных данных, а также тайну голосования. По словам IT-эксперта — руководителя проектов в сфере безопасности компании «Цифровые решения» Егора Богомолова, в системе сайта невозможно допустить ошибки, которые позволили бы условному хакеру близко к ней «подойти».

Богомолов объяснил, что проверка заключалась в имитации хакерских атак, во время которых проверялись возможности голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов. 

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов добавил, что к проверке готовности системы были подключены все 85 региональных отделений партии, во время которой проверялась корректность работы с бюллетенями. «Мы поставили систему под федеральную нагрузку, увидели и устранили все баги, которые могли вылезти», — отметил Перминов.

Основой системы электронного предварительного голосования является блокчейн — распределенная база данных, записи из которой нельзя удалить или изменить, что позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования. 

Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев пояснил, что для проверки результатов базу после окончания процедуры голосования выложат в открытый доступ на сайт PG.ER.RU. Это произойдет 30 мая в 21.00 по Москве. «Со своим персональным ключом, к которому организаторы голосования не имеют доступа, человек может проверить, что бюллетень сохранен с теми же галочками, которые он проставил», — рассказал он.

Дополнительную легитимность голосованию придает аутентификация через «Госуслуги» — по мнению экспертов, это помогает избежать накрутки голосов.

Руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов напомнил, что голосование в Татарстане состоится в онлайн- и офлайн-режиме. Согласно результатам социологического исследования, более 60% татарстанцев доверяют голосованию на участках. «Поэтому мы используем на праймериз обе формы голосования», — пояснил Камалтынов.

Окончательно итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также на кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

#праймериз #праймериз единой россии
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное