IT-эксперт Зыков объяснил, как надежно хранить пароли

Хранить десятки паролей безопаснее всего в специализированных менеджерах паролей, сообщил главный редактор IT-издания Владимир Зыков в беседе с RT.

«В отличие от браузеров, которые используют механизмы операционной системы, менеджеры паролей шифруют базу собственным мастер-паролем, недоступным никому, кроме пользователя», – отметил он.

По словам Зыкова, даже если устройство будет взломано, заражено вирусом или злоумышленник получит доступ к учетной записи, он сможет увидеть лишь зашифрованный файл, расшифровать который без мастер-пароля невозможно.

Эксперт подчеркнул, что менеджеры паролей обеспечивают более высокий уровень защиты по сравнению с браузерным хранилищем. Они автоматически подставляют данные, позволяют создавать уникальные комбинации и синхронизируют информацию между устройствами.

Зыков добавил, что хранение паролей в браузерах может быть использовано лишь как базовый вариант. «Но при заражении системы вирусом или взломе профиля Windows/Android такие данные гораздо легче извлечь», – предупредил он.