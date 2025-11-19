IT-эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке телефона с рук

Член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов рассказал, что покупка подержанного телефона всегда связана с риском, но знание правил повышает шансы на удачную покупку. Этим он поделился в беседе с RT.

По словам эксперта, начинать осмотр перед покупкой нужно с внешнего вида: проверить корпус на царапины и вмятины, а также посветить фонариком в разъемы для зарядки и наушников, чтобы определить срабатывание влагочувствительного индикатора. Если он красный или розовый – аппарат контактировал с водой.

Далее необходимо проверить работу микрофона и динамиков через тестовый звонок, а также проверить работу Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Кравцов отмечает, что, если продавец уклоняется от выхода из своего аккаунта Apple или Google, устройство лучше не покупать, так как хозяин может заблокировать его и покупка окажется бесполезной.

Также Кравцов рассказал, как проверить аккумулятор. На iPhone можно посмотреть максимальную емкость батареи — при показателе ниже 85% есть вероятность скорой замены аккумулятора.

«На Android-смартфонах такой функции часто нет, поэтому лучший способ проверки — стресс-тест: запись 4K-видео или запуск требовательной игры на 5—10 минут. Если заряд за это время стремительно снижается, а устройство сильно нагревается, аккумулятор уже изношен», — подытожил Кравцов.