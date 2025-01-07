IT-эксперт рассказал, какой пароль не смогут взломать мошенники

Для того, чтобы пароль было трудно взломать, он должен состоять из 12-16 символов, которые не повторяются. Об этом сообщил глава направления по развитию стратегии информбезопасности IT-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.

«Сейчас даже 8-значные пароли подбираются очень быстро. Рекомендация - 12-16 символов. Старайтесь не использовать повторяющиеся символы. Потратьте 10-20 минут и придумайте 10-12 действительно сложных паролей», – приводит его слова РИА Новости.

При подборе пароля он посоветовал применять менеджеры паролей, которые помогут подобрать сложную комбинацию.

Спикер указал на значимость внедрения двухфакторной аутентификации, что также обезопасит персональные данные человека от возможного взлома.