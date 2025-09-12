IT-эксперт рассказал, как распознать телефонных мошенников, выдающих себя за госслужащих
Генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров поделился, как себя выдают телефонные мошенники, пытающиеся показаться госслужащими.
«Мошенники часто маскируются под сотрудников МФЦ, МВД, Росфинмониторинга» — отметил эксперт в беседе с RT. В первую очередь Назаров советует задуматься, как только в разговоре появляется спешка и давление. Слова «срочно», «прямо сейчас», какие-либо угрозы уголовным делом и прочими последствиями никогда не звучат от настоящего госслужащего.
Кроме того, ни одна из вышеперечисленных организаций не просит коды из смс и данные карт. Назаров советует быть настороже даже если звонок идёт с официального номера, поскольку его могли подменить. В случае сомнений рекомендуется самому позвонить на официальный телефон нужного вам ведомства.
«Мошенники не боятся показывать свои лица на видеосвязи. Для убедительности они могут повесить сзади портрет кого-либо из руководства, изображения государственных символов», — просит учитывать Назаров.