IT-эксперт рассказал, как определить, что телефонный разговор ведет ИИ

Руководитель направления обучения кибербезопасности «Яндекса» Александр Лунев в беседе с РИА Новости рассказал, как распознать звонки, созданные искусственным интеллектом.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на то, есть ли неестественные интонации, ударения и паузы в речи. Среди других «красных флагов» – звонок с неизвестного номера, просьба сохранить разговор в тайне, а также попытка задействовать эмоции – страх или желание помочь, а также создание срочности.

В качестве защиты Лунев посоветовал заранее договариваться с близкими о кодовых фразах или специальных вопросах, ответы на которые невозможно найти в соцсетях. Кроме того, можно подключить автоматический определитель номеров, и настроить мессенджер так, чтобы звонки, видео- и аудиосообщения могли исходить только от друзей и близких

«Прекратите разговор и перепроверьте информацию: перезвоните по сохраненному в вашей телефонной книге контакту близкого или знакомого или напишите ему в мессенджер», – порекомендовал Лунев