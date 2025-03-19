IT-эксперт рассказал, как обезопасить облачное хранение данных

В современном мире особенно важным является вопрос безопасного сохранения данных. О том, как убедиться в безопасности данных, сообщают «Известия», приводя слова IT-эксперта Максима Орешкина.

Орешкин отметил, что облачное хранение данных – это способ сохранять информацию на серверах, доступных через интернет. Люди могут загружать свои данные на «облако» вместо того, чтобы тратить память на носителях.

По словам эксперта, облачные сервисы очень доступны: пользователь получает доступ к своим данным с любого устройства, подключенного к интернету, не думая о том, что память может закончиться. При использовании облачного хранилища также можно делиться данными с другими людьми.

Орешкин дал несколько советов по безопасному облачному хранению данных. Так, он подчеркнул, что сначала нужно выбрать надежный облачный сервис, обращая внимание на репутацию и отзывы пользователей.

Эксперт сказал о важности создания сложных паролей, которые должны включать в себя комбинацию цифр, букв и символов. На каждом сервисе желательно поставить разные пароли, чтобы злоумышленники не могли получить доступ сразу к нескольким сервисам.

Также нужно использовать двухфакторную аутентификацию: когда пользователь вводит свой пароль, ему на почту или телефон приходит специальный код для подтверждения личности.

По словам эксперта, не стоит пренебрегать и шифрованием данных. Некоторые облачные сервисы автоматически шифруют данные, но для защиты конфиденциальной информации можно использовать и сторонние программы.

Также необходимо делать резервные копии данных, чтобы избежать их потери во время технических неполадок.

В конце Орешкин добавил, что стоит внимательно относиться ко вложениям и сторонним ссылкам, которые приходят от незнакомых отправителей.