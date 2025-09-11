IT-эксперт Силаев рассказал, как мошенники клонируют голос для совершения преступлений

Технология голосового клонирования – не футуристическая концепция, а опасный инструмент в руках мошенников. Об этом рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. При этом эксперт отметил, что для создания действительно похожей копии голоса ещё год назад требовались большие вычислительные мощности и десятки минут чистого аудио.

«Сегодня же для этого существуют общедоступные сервисы. Для создания убедительной модели порой достаточно образца речи длинной в несколько секунд», — заметил Силаев. Также он отметил, что атаки мошенников нацелены на самое дорогое — на эмоции и желание защитить своих близких.

«Источники для сбора голосового материала у мошенников крайне обширны. В первую очередь, это видео в социальных сетях. А выступления в СМИ, подкасты и прямые эфиры — золотая жила для злоумышленников. Речь там обычно чистая и непрерывная», — предупредил специалист.

Очень уязвимы и мессенджеры. Здесь, по мнению эксперта, достаточно нескольких голосовых сообщений в любом чате, чтобы мошенники могли собрать полноценный материал. «Но что действительно тревожно, так это то, что злоумышленники могут добыть образец голоса и при прямом звонке жертве», — предостерег Силаев.