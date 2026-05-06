IT-эксперт поделился рекомендациями, как дома обеспечить высокую скорость интернета

Чтобы обеспечить стабильный и быстрый сигнал Wi-Fi в квартире, важно выбирать качественный роутер с поддержкой высоких частот, а при необходимости использовать дополнительные устройства для усиления покрытия. Об этом «Татар-информу» рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, размещение роутера чаще всего определяется техническими условиями. Нередко оборудование подключают через кабель в распределительном щитке, который обычно находится в прихожей. При этом основная нагрузка на интернет приходится на другие помещения — гостиную, спальню или кухню, то есть на зоны, удаленные от точки установки устройства. Именно поэтому специалист советует уделять особое внимание качеству роутера и его частотным характеристикам, чтобы обеспечить более высокую скорость передачи данных. Для владельцев частных домов или просторных квартир актуальным решением станет приобретение дополнительных устройств, расширяющих зону покрытия сигнала. Такой подход позволит сохранить стабильность соединения и улучшить его параметры.

«Как правило, роутер ставят там, где есть техническая возможность. Зачастую роутер подключается через провод в щитке, а щиток ставится в прихожей. Очень важно подключить Wi-Fi-точку к проводному интернету с точки зрения кабеля, а оттуда уже его разводить. При этом люди, в большинстве случаев, пользуются интернетом в гостиной, в спальне, на кухне и так далее, иными словами, далеко от тех мест, где установлен роутер», – сказал эксперт

Вместе с тем он обратил внимание, что любой Wi-Fi-роутер неизбежно снижает исходную скорость интернет-соединения примерно на 20%. Иными словами, даже при тарифе в 100 Мбит/с фактическая скорость будет заметно ниже заявленного значения.