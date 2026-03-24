IT-эксперт объяснил, почему не стоит хранить пароли от соцсетей на компьютере

Хранение паролей на компьютере или их запись на бумаге может представлять серьезную угрозу безопасности. Об этом «Татар-информу» рассказал IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

«Запись своего пароля куда бы то ни было, в файл или на бумажку, снижает безопасность вашего аккаунта. В первую очередь нельзя его писать на бумаге, потому что с этой бумажкой может произойти все что угодно: кто-то ее посмотрит, или она случайно в мусорку улетит. На компьютере хранить свои пароли тоже опасно, причем в современном мире это еще опаснее бумажного варианта, потому что получить доступ к вашему устройству будет проще, чем добраться до бумажки», – сказал собеседник агентства.

Эксперт также предостерег от использования сторонних программ для хранения паролей. По его словам, существует риск установить вредоносное или поддельное приложение, особенно если оно скачано с сомнительных ресурсов, что может привести к утрате данных.

Наиболее безопасным решением, по мнению специалиста, является создание сложного пароля, который пользователь способен запомнить без дополнительных записей.