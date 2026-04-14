IT-эксперт объяснил, как снизить риск утечки данных через умные часы

Снизить риск утечки данных при использовании умных часов можно за счет базовых мер цифровой безопасности, включая обновления и ограничение доступа к личной информации. Об этом сообщил IT-эксперт Владимир Зыков.

По его словам, полностью исключить угрозы невозможно, так как часть рисков связана с уязвимостями самих устройств, приложений и облачных сервисов.

«Но существенно снизить риски можно. Нужно регулярно обновлять прошивку и приложение, включить двухфакторную защиту аккаунта, через который синхронизируются данные, отключить лишнюю публичность профиля и не давать фитнес-сервисам избыточные разрешения – прежде всего к геолокации и другим чувствительным данным», – сказал Зыков в беседе с NEWS.ru.

Эксперт также отметил, что вопросы конфиденциальности чаще связаны не с прямыми взломами, а с тем, какие данные собирают сервисы и как они используются. Он подчеркнул, что пользователям важно оценивать не только сам гаджет, но и экосистему вокруг него, включая политику обновлений и прозрачность работы с данными.

«Например, насколько известен производитель, как быстро он закрывает уязвимости, как долго поддерживает устройство обновлениями и насколько прозрачно описывает работу с данными», – добавил он.

Зыков подчеркнул, что в случае утечки злоумышленники чаще используют данные о здоровье, маршрутах и распорядке дня, а не прослушку, поэтому к таким устройствам следует относиться как к источнику чувствительной информации.