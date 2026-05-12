IT-эксперт объяснил, как по номеру модели определить оригинальность iPhone

По номеру модели iPhone можно определить, новым ли является устройство, восстановленным или замененным по гарантии. Об этом рассказал IT-эксперт Роман Пермяков.

Он пояснил, что пользователи часто путают серийный номер и номер модели, хотя это разные параметры.

«В народных гайдах серийный номер и номер модели сливаются в один "секретный код". Многие в этом путаются. Но на самом деле это две разные строки в настройках устройства. Serial Number – это уникальный идентификатор конкретного экземпляра. Model Number – это код товарной позиции. Первая буква – это история про Model Number, а не серийник», – отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам Пермякова, первая буква в номере модели указывает на происхождение устройства. Так, буква M означает продажу как нового устройства в рознице, F – официально восстановленный смартфон Apple или оператора, N – аппарат, выданный взамен неисправного по гарантии.

Он добавил, что также встречается обозначение P – персонализированное новое устройство.

«M означает, что устройство продано как новое в рознице, F – официальный refurbished от Apple или оператора – то, что в РФ называют восстановленным телефоном. N – это replacement, то есть выдан Apple взамен бракованного по гарантии, а P – персонализированный, новый», – пояснил Пермяков.

Эксперт также отметил, что бракованные устройства чаще всего встречаются среди новых партий с индексом M.