IT-эксперт назвал главные причины быстрой разрядки смартфонов

IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета, консультант в администрации президента Российской Федерации Артём Геллер рассказал, почему смартфоны могут быстро терять заряд. В беседе с «RT» специалист перечислил основные факторы, влияющие на работу аккумулятора и общее энергопотребление устройств.

По словам Геллера, причиной могут быть как устаревшие, так и слишком новые версии программного обеспечения, вредоносные программы, а также фоновые процессы, такие как работающие VPN-сервисы. Кроме того, он отметил влияние срока службы устройства и даже накопившейся внутри пыли.

Особое внимание эксперт уделил правильному алгоритму зарядки и качеству используемых аксессуаров. По его словам, неправильная зарядка может серьезно повлиять на срок службы аккумулятора.

«Если мы говорим только про зарядку-разрядку, то есть определенный алгоритм того, как надо заряжать телефоны... Сначала полностью разрядить, потом заряжать только когда он разрядится практически совсем», — отметил специалист.

Геллер также подчеркнул важность использования оригинальных зарядных устройств и кабелей.

«Есть очень важный фактор, на самом деле ключевой — это использовать правильные аксессуары. Они очень сильно влияют. Это правильные вилки, правильные официальные кабели и так далее. Это самое важное. Это влияет на жизнь аккумулятора», — заключил он.