IT-эксперт Геллер предупредил об опасности хранения паролей от соцсетей на компьютере

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пароли опасно хранить на компьютере или записывать на бумажку. Об этом «Татар-информу» сообщил эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета, эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер.

«Запись своего пароля куда бы то ни было, в файл или на бумажку, снижает безопасность вашего аккаунта. В первую очередь нельзя его писать на бумаге, потому что с этой бумажкой может произойти все что угодно: кто-то ее посмотрит, или она случайно в мусорку улетит. На компьютере хранить свои пароли тоже опасно, причем в современном мире это еще опаснее бумажного варианта, потому что получить доступ к вашему устройству будет проще, чем добраться до бумажки», – сказал собеседник агентства.

Он также рекомендовал не хранить свои пароли на сторонних ПО.

«Тут есть опасность, что человек скачает какую-нибудь не ту программу на пиратском сайте и все потеряет», – подчеркнул спикер.

По его мнению, самый безопасный вариант – придумать пароль, который человек сможет запомнить.

«Пароль должен быть сложным, но настолько, чтобы вы смогли его запомнить. Здесь нужно найти баланс между сложностью и тем, что мы помним в голове. Он должен состоять из разных символов, заглавных, строчных букв, знаков и цифр. Если вам трудно самим такой пароль придумать, то можно его сгенерировать через специальную программу», – резюмировал Геллер.