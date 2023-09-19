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ИТ-активы: как Татарстан переходит на отечественное ПО
С октября пользователи решений Microsoft не смогут продлить лицензии на офисное ПО иностранного вендора, об этом уведомила клиентов сама корпорация. Однако уже есть отечественные разработки, которые способны заменить зарубежный софт. Их представят на ИТ-форуме Kazan Digital Week, который стартует завтра.
Минниханов назвал ИТ-импортозамещение одним из ключевых направлений
Зарубежные компании отказываются предоставлять обновления заказчикам в России. При этом подход «оставить всё как есть» и работать в старых версиях ПО на практике оказывается небезопасным, так как выход обновления любого ИТ-продукта – это не только появление новой функциональности, но и устранение ошибок, потенциальных уязвимостей существующего кода.
В этих условиях переход на цифровые решения отечественных разработчиков стал необходимым шагом для сохранения стабильной работы государственных органов и бизнеса. Именно эта тема станет одной из ключевых на ИТ-форуме Kazan Digital Week.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ на 2023 год назвал ИТ-импортозамещение среди ключевых направлений, на котором нужно сосредоточиться предприятиям региона.
Насколько успешно Татарстан может справиться с поставленной задачей? Разбираемся на примере самого базового инструмента, который есть на компьютере каждого человека, – офисного ПО.
Сроки и перспективы
По словам Айрата Хайруллина, главы Минцифры РТ, на протяжении последних тридцати лет 90% программного обеспечения, которое использовали все отрасли республики, было импортным. Ситуация должна кардинально измениться к 2025 году. Согласно указу Президента от 30 марта 2022 года, госорганам и компаниям – субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), а к ним относятся банки, компании металлургической и химической промышленности, объекты здравоохранения, научные учреждения, – с 2025 года всем им полностью запрещено использовать зарубежное ПО.
Как правило, для полного перевода ИТ-инфраструктуры на отечественные программы требуется от 2 до 5 лет – в зависимости от типа ПО и наличия альтернатив иностранному решению. В части офисного софта полный переход с зарубежных ИТ-продуктов возможен в кратчайшие сроки.
Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в России уже создано офисное ПО и мессенджеры, которые по своим функциям не уступают зарубежным аналогам. В качестве примера он назвал продукты резидента Иннополиса – компании МойОфис который зарегистрирован и работает в республике с 2016 года.
Что можно заменить уже сейчас?
ИТ-компания МойОфис разрабатывает ПО для решения сразу нескольких типов задач: редакторы документов – для безопасной совместной работы над текстами и таблицами; почтовые решения, у компании их два – «МойОфис Почта» и Mailion – и цифровое рабочее пространство Squadus для корпоративного общения. Функциональные возможности продуктов соответствуют ключевым задачам сотрудников в офисе, будь то государственный служащий, сотрудник банка, владелец среднего бизнеса или сотрудник администрации вуза.
ПО МойОфис доступно пользователю как на ПК без доступа в интернет, так и на ноутбуке во время командировки или дома, а также в мобильном телефоне. Решения доступны как на российских ОС «Альт», Astra Linux, «РЕД ОС», «Аврора», так и иностранных Linux, Windows, macOS, iOS и Android. На сегодня МойОфис – единственный защищенный российский офис, безопасность которого подтверждена ФСТЭК.
«Мы развиваем платформу наших решений, ушли от статуса моновендора – разработчика исключительно редакторов документов – в сторону экосистемного подхода. Переход на продукты МойОфис позволит полностью отказаться от целого класса иностранного офисного ПО, который долгое время использовали сотрудники государственных органов и частных компаний», – отмечает Павел Калякин, генеральный директор МойОфис.
Бесшовный переход на безопасное ПО
При выборе замены иностранному ПО корпоративный сегмент и государственный сектор обращает внимание не только на функциональные возможности отечественных альтернатив, важным фактором становится наличие поддержки и проработанных сценариев миграции на новое решение.
В целом комплексный процесс перехода на отечественный софт взамен иностранному должен включать в себя несколько стадий:
- изучение стандартов организации;
- аудит существующей ИТ-инфраструктуры;
- выбор наиболее подходящего решения;
- разработка методологии внедрения;
- проведение пилотных проектов внедрения, группы пользователей переводятся постепенно;
- организация обучения пользователей.
Многие российские вендоры стремятся максимально облегчить переход новых пользователей на свои решения. Так, МойОфис разработал методику бесшовного перевода ИТ-инфраструктуры на свое ПО. К примеру, с MS Teams без остановки текущих бизнес-процессов организации можно перейти на цифровое пространство для общения и совместной работы в командах Squadus от МойОфис. Кроме того, у компании есть образовательная лицензия: вендор готов разрабатывать учебные курсы и проводить обучение пользователей работе на новом для них ПО с учетом специфики заказчика.
Подробнее с продуктами компании можно познакомиться на форуме Kazan Digital Week, который продлится с 20 по 22 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Помимо Squadus на форуме МойОфис представит набор офисного ПО «МойОфис Профессиональный» и корпоративную почту нового поколения Mailion.
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