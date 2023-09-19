ИТ-активы: как Татарстан переходит на отечественное ПО

С октября все пользователи решений Microsoft в Татарстане не смогут продлить лицензии на офисное ПО иностранного вендора

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов назвал ИТ-импортозамещение одним из ключевых направлений

Зарубежные компании отказываются предоставлять обновления заказчикам в России. При этом подход «оставить всё как есть» и работать в старых версиях ПО на практике оказывается небезопасным, так как выход обновления любого ИТ-продукта – это не только появление новой функциональности, но и устранение ошибок, потенциальных уязвимостей существующего кода.

В этих условиях переход на цифровые решения отечественных разработчиков стал необходимым шагом для сохранения стабильной работы государственных органов и бизнеса. Именно эта тема станет одной из ключевых на ИТ-форуме Kazan Digital Week.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ на 2023 год назвал ИТ-импортозамещение среди ключевых направлений, на котором нужно сосредоточиться предприятиям региона.

Насколько успешно Татарстан может справиться с поставленной задачей? Разбираемся на примере самого базового инструмента, который есть на компьютере каждого человека, – офисного ПО.

По словам Айрата Хайруллина, на протяжении последних тридцати лет 90% ПО, которое использовали все отрасли республики, было импортным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сроки и перспективы

По словам Айрата Хайруллина, главы Минцифры РТ, на протяжении последних тридцати лет 90% программного обеспечения, которое использовали все отрасли республики, было импортным. Ситуация должна кардинально измениться к 2025 году. Согласно указу Президента от 30 марта 2022 года, госорганам и компаниям – субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), а к ним относятся банки, компании металлургической и химической промышленности, объекты здравоохранения, научные учреждения, – с 2025 года всем им полностью запрещено использовать зарубежное ПО.

Как правило, для полного перевода ИТ-инфраструктуры на отечественные программы требуется от 2 до 5 лет – в зависимости от типа ПО и наличия альтернатив иностранному решению. В части офисного софта полный переход с зарубежных ИТ-продуктов возможен в кратчайшие сроки.

Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в России уже создано офисное ПО и мессенджеры, которые по своим функциям не уступают зарубежным аналогам. В качестве примера он назвал продукты резидента Иннополиса – компании МойОфис который зарегистрирован и работает в республике с 2016 года.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в России уже создано офисное ПО и мессенджеры, которые по своим функциям не уступают зарубежным аналогам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что можно заменить уже сейчас?

ИТ-компания МойОфис разрабатывает ПО для решения сразу нескольких типов задач: редакторы документов – для безопасной совместной работы над текстами и таблицами; почтовые решения, у компании их два – «МойОфис Почта» и Mailion – и цифровое рабочее пространство Squadus для корпоративного общения. Функциональные возможности продуктов соответствуют ключевым задачам сотрудников в офисе, будь то государственный служащий, сотрудник банка, владелец среднего бизнеса или сотрудник администрации вуза.

ПО МойОфис доступно пользователю как на ПК без доступа в интернет, так и на ноутбуке во время командировки или дома, а также в мобильном телефоне. Решения доступны как на российских ОС «Альт», Astra Linux, «РЕД ОС», «Аврора», так и иностранных Linux, Windows, macOS, iOS и Android. На сегодня МойОфис – единственный защищенный российский офис, безопасность которого подтверждена ФСТЭК.

Цифровое рабочее пространство Squadus. Загрузка в чат файла из Мой Офис Частное Облако 2 Фото: пресс-служба МойОфис

«Мы развиваем платформу наших решений, ушли от статуса моновендора – разработчика исключительно редакторов документов – в сторону экосистемного подхода. Переход на продукты МойОфис позволит полностью отказаться от целого класса иностранного офисного ПО, который долгое время использовали сотрудники государственных органов и частных компаний», – отмечает Павел Калякин, генеральный директор МойОфис.

Бесшовный переход на безопасное ПО

При выборе замены иностранному ПО корпоративный сегмент и государственный сектор обращает внимание не только на функциональные возможности отечественных альтернатив, важным фактором становится наличие поддержки и проработанных сценариев миграции на новое решение.

В целом комплексный процесс перехода на отечественный софт взамен иностранному должен включать в себя несколько стадий:

изучение стандартов организации;

аудит существующей ИТ-инфраструктуры;

выбор наиболее подходящего решения;

разработка методологии внедрения;

проведение пилотных проектов внедрения, группы пользователей переводятся постепенно;

организация обучения пользователей.

Многие российские вендоры стремятся максимально облегчить переход новых пользователей на свои решения. Так, МойОфис разработал методику бесшовного перевода ИТ-инфраструктуры на свое ПО. К примеру, с MS Teams без остановки текущих бизнес-процессов организации можно перейти на цифровое пространство для общения и совместной работы в командах Squadus от МойОфис. Кроме того, у компании есть образовательная лицензия: вендор готов разрабатывать учебные курсы и проводить обучение пользователей работе на новом для них ПО с учетом специфики заказчика.

Подробнее с продуктами компании можно познакомиться на форуме Kazan Digital Week, который продлится с 20 по 22 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Помимо Squadus на форуме МойОфис представит набор офисного ПО «МойОфис Профессиональный» и корпоративную почту нового поколения Mailion.

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