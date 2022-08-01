Исхак Халимов: Факультатива недостаточно, чтобы ребенок мог читать татарскую газету

Главный редактор газеты татар Ульяновской области «Өмет» Исхак Халимов считает, что объемов преподавания татарского языка в регионах недостаточно, чтобы сформировать татароязычного читателя. Свое мнение редактор высказал в ходе секции VIII съезда Всемирного конгресса татар.

По словам Халимова, у детей, изучающих родной язык лишь в рамках факультатива, желание и возможности читать газеты на этом языке ограничены.

«Татарский язык в Ульяновске изучают в только в виде факультатива. Сомнительно, что при таких объемах ребенок научится мыслить на родном языке. Только в Димитровграде в школе №22 имени Габдуллы Тукая татарский язык преподается как предмет», — рассказал Халимов.

Представитель татар Ульяновской области считает данную ситуацию одной из причин сокращения тиражей татарских изданий в регионах. «В нынешних условиях становится все труднее сохранять тиражи татароязычных газет. Поколение меняется, молодежь не читает, а старшее поколение уходит», — отметил спикер.

«В Ульяновской области издаются 43 газеты, две из них — на татарском языке. Газета „Өмет“ выходит с тиражом 4600 экземпляров. 90 процентов тиража отправляются читателям через почту, остальные десять реализуются через киоски. В редакции работают шесть человек», — рассказал Исхак Халимов.

Для сохранения газеты надо работать над содержанием, считает он. «Хорошо читают материалы о волнующих население проблемах, истории, связанные с религией. Но национальная тематика привлекает все меньше», — поделился наблюдениями редактор.