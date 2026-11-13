ISU: «Спортсменов нельзя наказывать за решения их правительств»

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Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на ужесточение Финляндией условий въезда для российских спортсменов и запросил дополнительные разъяснения у Федерации конькобежного спорта Финляндии и организационного комитета.

В ISU отметили, что приняли к сведению заявление финского правительства и изучают его последствия для спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по фигурному катанию в Тампере.

В организации подчеркнули, что, по ее мнению, спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств.

Дальнейшие комментарии ISU пока давать не будет.

Ранее власти Финляндии объявили об ужесточении условий въезда для российских спортсменов — в ноябре в стране должны пройти крупные турниры по фигурному катанию и лыжным гонкам с участием россиян.