ISU: Сборная России лишилась максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию лишилась максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию сезона‑2022/23. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Таким образом, в случае если российские фигуристы вновь будут допущены до участия в международных соревнованиях, то на взрослом и юниорском чемпионатах мира страну смогут представить лишь по одному фигуристу/паре в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. Соотвественно, сборная России лишилась максимальной квоты.

При этом отмечается, что квота сборной России на участие в чемпионатах Европы остается неизменна: по три участника в каждой дисциплине.

Ранее российские фигуристы были отстранены от международных соревнований из‑за ситуации на Украине.