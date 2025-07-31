ISU опять жалуется на Валиеву и Россию, новый перл Загитовой. События недели в «фигурке»

Очередной финансовый отчет ISU показал, что международная федерация продолжает идти ко дну. Казалось бы, выводы и решения напрашиваются - признать ошибки и вернуть россиян вместе с Валиевой к соревнованиям. Но в катастрофе вновь оказались «виноваты» россияне. ФФКР же думает о реформах, а Загитова вновь выдала мем. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ISU жалуется, что теряет деньги из-за… России и Валиевой

Любопытные новости снова идут из печально известного из Швейцарии, где квотируется Международная федерация конькобежцев (ISU). Организация опубликовала свой очередной финансовый годовой отчет. Картина для ISU уже вполне привычная в последние годы – без фигуристов из России федерация терпит убытки. И растут они из года в год.

Если верить финансовому отчету за 2024 год, опубликованному на официальном сайте организации, операционные убытки составили 8.5 миллионов франков (9.1 миллиона евро) — это на 5.9 миллиона франков (6.3 миллиона евро) больше, чем в предыдущем, 2023 году. Также из-за отстранения российских спортсменов в организации снизились доходы и от коммерческой деятельности. В отчете говорится, что растет недостача финансов по вине России, поскольку… «рынок закрыт».

Но что еще интереснее, в отчете иносказательно говорится, что дело в не допуске топовых спортсменов. Очевидно, речь о Камиле Валиевой и других россиянах.

«Важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов», – говорится в отчете. Но не только в этом оказалась повинна Валиева. Одной из причин убытков в отчете называются юридические расходы, связанные с вопросами антидопинга, в частности с делом Камилы.

После прочтения подобного отчета складывается только одно впечатление: в ISU вновь решили обвинить во всех своих бедах Россию и Валиеву. Ну правильно, российская сторона вот уже три года отсутствует на любых международных соревнованиях под эгидой федерации, более того – исправно продолжает выплачивать немалые взносы за членство в федерации, а по-прежнему остается виноватой во всех бедах ISU.

ISU в лучших традициях мазохистов уничтожает сама себя, сначала выписывая Камиле Валиевой самое жесткое из возможных наказаний (хотя другие спортсмены с таким же веществом в крови отделывались легкой кровью), после чего легким росчерком пера там и вовсе выкинули всех россиян из своих турниров. Ожидаемо, смотреть на соревнования американцев с японцами желающих оказалось немного. Основную красоту на льду делала именно Россия.

Жилина дала импульс для перемен. Теперь смена гражданства только за оплату «утраченной выгоды»

Получила свое развитие история со сменой/не сменой гражданства Вероники Жилиной с российского на азербайджанское.

Слово взял президент Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе и наконец-то расставил все по своим местам. Он просто перечислил, что ни одного из необходимых пунктов сторона фигуристки не выполнила. Он упомянул, что Вероника находилась в Азербайджане в общей сложности 3 дня, а не положенный год. Она не получала гражданство этой республики и не предъявляла соответствующих документов в МВД.

Но что еще важнее, Сихарулидзе впервые заговорил о том, чтобы усложнить смену гражданства фигуристов и сделать этот процесс, как минимум, выгодным для России. Ведь все мы понимаем, что затраты, вложенные в воспитание мастера высочайшего уровня стране никто не возвращает, зато забрать у нас спортсменов, желающих много. Иначе как кражей этот процесс не назовешь.

Фото: fsrussia.ru

«Если говорить о тех, кто был или является кандидатами в сборную России, то мы уже задумываемся о том, чтобы обозначать трансферную стоимость при смене спортивного гражданства. При этом нужно учитывать не только понесённые затраты на подготовку таких фигуристов с юных лет, но и возможную упущенную выгоду», — заявил Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Идея хорошая, но кажется, что нужно пойти еще дальше.

Например, можно обязать спортсмена самого выплачивать все финансовые издержки на свое воспитание при переходе в федерацию любого другого государства. При этом, почему бы четко не поставить вопрос о смене и обычного гражданства, если спортсмен решил сменить спортивное? Перспектива отказа от российского паспорта может возыметь очень отрезвляющий эффект. Количество желающих перейти в стан ближайших соседей сильно поубавится.

Неплохим вариантом было бы и выставить заградительную сумму для других федераций при переходе спортсмена. К примеру, 50 миллионов долларов по аналогии со звездами футбола. Ведь российские фигуристы – одни из самых топовых в мире. Стало быть, и цена у них должна быть соответствующей рыночной стоимости.

Новый мем Загитовой. Это когда-нибудь закончится?

Очередной, уже который по счёту перл выдала Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своих социальных сетях. Дело в том, что в гости к ней наведалась младшая сестра Сабина. Отдыхать девчонки решили без лишних активностей, засев в доме перед сериалами. Тоже вариант, особенно в такую жару.

Руки у сестер дошли и до третьего сезона корейского сериала «Игра в кальмара», который вышел месяц назад. Видимо, Алина так расчувствовалась драматичной концовкой с самопожертвованием главного героя во имя спасения новорожденного, что решила «выйти в эфир» и доложить о положении дел.

«Внезапное включение. Хочется показать вам лайфстайл жизни немного, в общем, как она есть». (*В этот момент сестра за кадром засмеялась). Да хватит смеяться! Мы давно встали, но завтракаем точно сейчас. Вот у нас какой завтрак. С сестрой, приехала к ней. Смотрим “Игру в кальмара”. Вчера смотрели до скольки — до трех, четырех утра? И сейчас продолжаем", — сказала фигуристка на видео в телеграм-канале.

Фото: скрин видео соцсетей Алины Загитовой

Вероятно, Алина так и не поняла причины насмешки Загитовой-младшей. Ведь если перевести ее «лайфстайл жизни», то получается мыло мыльное. По сути, Алина снова не подумал выдала, что хочет показать стиль жизни жизни.

Войдет ли этот перл в историю или станет временным и локальным мемом – покажет время. Но похоже, что эта машина по производству несуразных выражений продолжит клепать всё новые «выпуски» и радовать поклонников и хейтеров спортсменки.