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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 16:41

ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ

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ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ
Фото: "Ангелы Плющенко"

ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, выступающим в нейтральном статусе, общаться со СМИ на равных условиях. Текст заявления приводит ТАСС.

Российские фигуристы включены в список участников этапа юниорского Гран-при в Сиане (20–22 августа). Первыми на турниры ISU поедут Елена Костылева, Лев Лазарев, Мария Фефелова, Артём Валов, Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Это решение стало важным шагом к возвращению российских фигуристов на международную арену. В ISU подчеркнули, что все участники соревнований имеют равные права, включая доступ к медиа.

#фигурное катание #гран-при
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