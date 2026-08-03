Фото: "Ангелы Плющенко"

ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, выступающим в нейтральном статусе, общаться со СМИ на равных условиях. Текст заявления приводит ТАСС.

Российские фигуристы включены в список участников этапа юниорского Гран-при в Сиане (20–22 августа). Первыми на турниры ISU поедут Елена Костылева, Лев Лазарев, Мария Фефелова, Артём Валов, Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Это решение стало важным шагом к возвращению российских фигуристов на международную арену. В ISU подчеркнули, что все участники соревнований имеют равные права, включая доступ к медиа.