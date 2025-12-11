news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 декабря 2025 13:26

ISU будет расценивать провокации по отношению к россиянам как к остальным фигуристам

Читайте нас в
Телеграм
ISU будет расценивать провокации по отношению к россиянам как к остальным фигуристам
Фото: fsrussia.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что будет пресекать любые провокации и дискриминационные действия в отношении российских и белорусских фигуристов на Олимпийских играх 2026 года.

Отвечая на вопрос о возможных провокациях, представитель ISU дал четкий ответ:

«ISU будет рассматривать любые дискриминационные действия в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси так же, как и действия в отношении любых других спортсменов. Любое подобное дело будет рассматриваться в соответствии с Кодексом этики ISU 2025 года, который определяет стандарты поведения, ожидаемые от всех участников деятельности ISU», – заявил чиновник изданию Sport24.

Напомним, что право участвовать в Олимпиаде-2026 уже завоевали российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, победившие на квалификационном турнире в Пекине.

#фигурное катание #олимпиада #сборная России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025
Предпенсионеры: какие льготы они имеют в Татарстане

Предпенсионеры: какие льготы они имеют в Татарстане

10 декабря 2025