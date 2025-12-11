ISU будет расценивать провокации по отношению к россиянам как к остальным фигуристам

Фото: fsrussia.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что будет пресекать любые провокации и дискриминационные действия в отношении российских и белорусских фигуристов на Олимпийских играх 2026 года.

Отвечая на вопрос о возможных провокациях, представитель ISU дал четкий ответ:

«ISU будет рассматривать любые дискриминационные действия в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси так же, как и действия в отношении любых других спортсменов. Любое подобное дело будет рассматриваться в соответствии с Кодексом этики ISU 2025 года, который определяет стандарты поведения, ожидаемые от всех участников деятельности ISU», – заявил чиновник изданию Sport24.

Напомним, что право участвовать в Олимпиаде-2026 уже завоевали российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, победившие на квалификационном турнире в Пекине.