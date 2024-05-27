Истребителям неофашистов: Ольга Павлова передала книги и знамя Победы батальону «Казань»

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов РТ

Инициатор акции «Книга Победы» татарстанских сторонников партии «Единая Россия», член Общественной палаты РТ Ольга Павлова передала первые 30 книг русских классиков и биографии великих полководцев подразделению батальона «Казань» 291-го полка группировки «Днепр», в котором служат воспитанники Казанского танкового училища под руководством комбата — уроженца Лаишевского района с позывным «Казань».

«Девиз акции — „Они читают за Родину!“ Среди книг — произведения о Великой Отечественной войне, пьесы Грибоедова, стихи Лермонтова, романы Толстого, Достоевского, повести Гоголя и других классиков русской литературы. Дорогие моему сердцу книги из библиотеки моего отца — полковника, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Павлова. Это воспоминания и размышления маршала Победы Георгия Жукова, история Генерального штаба страны и, конечно, знаменитое произведение „Четыре танкиста и собака“. Также есть книга о героях Татарстана, „афганцах“ — „Время выбрало нас“», — поделилась Ольга Павлова.

Кроме того, военнослужащим переданы экземпляры воспоминаний и произведений казанского ветерана Великой Отечественной войны, участника операций по освобождению Украины, Польши, Чехословакии, боевых действий на территории Германии Александра Малова с его автографом. Вместе с книгами Ольга Павлова передала представителям батальона и известному российскому военкору Дмитрию Макаренко копию знамени Победы, на котором расписался Александр Малов. «Истребителям неофашистов Украины! Завершите недоделанное моим героическим и трагическим поколением! Бог в помощь вам!» — написал он.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов РТ

«Сторонники партии „Единая Россия“ из Татарстана уже неоднократно собирали книги для библиотек больниц ЛНР и ДНР, также более 5 тыс. [книг] было собрано для детей Донбасса. Акция „Книга Победы“ — это продолжение нашей гуманитарной и просветительской миссии. На самом деле, опыт великих российских полководцев Кутузова, Суворова говорит о том, что книги всегда нужны, даже в таком непростом мероприятии, как специальная военная операция, потому что люди отвлекаются от всего происходящего и, конечно, поднимается боевой дух. Ребята почувствуют наше участие и единение с ними!» — заявила Ольга Павлова.

Акция Татарстанского регионального отделения сторонников партии «Единая Россия» — «Книга Победы» приурочена к Общероссийскому дню библиотек.