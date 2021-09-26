Истребители Су-35С сопроводили американский бомбардировщик над Тихим океаном

Три российских истребителя Су-35С сопроводили приблизившийся к границам России стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Тихим океаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В центре отметили, что сегодня дежурные ПВО Восточного военного округа обнаружили с помощью радиолокационных средств над акваторией Тихого океана приближающуюся к границе воздушного пространства страны воздушную цель.

Для определения и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных сил ПВО. Экипажи истребителей идентифицировали иностранный самолет «как стратегический бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана».

«Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», — подчеркнули в центре. После того, как американский самолет удалился от границ российского воздушного пространства, истребители вернулись на аэродромы базирования, отметили военные.

При этом в центре обратили особое внимание на то, что полет отечественных машин выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.