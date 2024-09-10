news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 10 сентября 2024 15:28

Истребители F-16 разрешили использовать для ударов Украины по территории России

Скопировать ссылку

Власти Нидерландов разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава оборонного ведомства королевства Рубена Брекельманса.

Рубен Брекельманс считает, что Украина вправе использовать переданные ей боевые машины в качестве самозащиты в соответствии с международным правом. По его словам, это также относится и к самолетам F-16, которые Украине передала Дания.

В конце августа «Парламентская газета» сообщала о другой позиции Брекельманса. В частности, политик утверждал, что, Нидерланды запретили Украине наносить удары с использованием F-16 по гражданским объектам на территории России.

#СВО #Украина #Россия #самолеты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100