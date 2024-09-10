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Истребители F-16 разрешили использовать для ударов Украины по территории России
Власти Нидерландов разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава оборонного ведомства королевства Рубена Брекельманса.
Рубен Брекельманс считает, что Украина вправе использовать переданные ей боевые машины в качестве самозащиты в соответствии с международным правом. По его словам, это также относится и к самолетам F-16, которые Украине передала Дания.
В конце августа «Парламентская газета» сообщала о другой позиции Брекельманса. В частности, политик утверждал, что, Нидерланды запретили Украине наносить удары с использованием F-16 по гражданским объектам на территории России.
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