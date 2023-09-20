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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области
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В Воронежской области упал истребитель Су-34, сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, ЧП произошло во время планового учебно-тренировочного полета в районе 10 часов утра. Выполнялся полет без боекомплекта.
Воздушное судно потерпело крушение вдали от населенных пунктов. Экипаж успел катапультироваться, пилотов эвакуировали.
По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
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