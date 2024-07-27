Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

В Волгоградской области истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение во время выполнения запланированного учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны РФ.

Согласно заявлению военного ведомства, экипаж воздушного судна успешно катапультировался. В настоящее время жизни летчиков ничто не угрожает. Отмечается, что самолет рухнул в малонаселенном районе, что позволило избежать возможных жертв и разрушений на земле.

Предварительные данные указывают на то, что причиной аварии могла стать техническая неисправность самолета. Точные обстоятельства происшествия, вероятно, будут установлены в ходе расследования, которое должно быть проведено компетентными органами.