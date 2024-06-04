Истребитель Су-30 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета

Согласно сообщениям индийских СМИ, во время тренировочного полета разбился истребитель ВВС Индии Су-30МКИ в штате Махараштра на западе страны.

Инцидент произошел в районе города Нашик. По имеющейся информации, оба пилота успели катапультироваться, один из них получил ранения. Сам самолет упал в поле, где в момент крушения никого не было.

На место происшествия прибыли местные власти, военные и полиция. В настоящее время выясняются причины катастрофы, предварительно рассматривается версия о возможных технических неполадках.

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited. Эти самолеты составляют основу фронтовой авиации Индии. По словам российского посла в Нью-Дели Дениса Алипова, в южноазиатской республике уже произведено 300 истребителей Су-30МКИ.