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Истребитель Су-30 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета
Согласно сообщениям индийских СМИ, во время тренировочного полета разбился истребитель ВВС Индии Су-30МКИ в штате Махараштра на западе страны.
Инцидент произошел в районе города Нашик. По имеющейся информации, оба пилота успели катапультироваться, один из них получил ранения. Сам самолет упал в поле, где в момент крушения никого не было.
На место происшествия прибыли местные власти, военные и полиция. В настоящее время выясняются причины катастрофы, предварительно рассматривается версия о возможных технических неполадках.
Многоцелевой истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited. Эти самолеты составляют основу фронтовой авиации Индии. По словам российского посла в Нью-Дели Дениса Алипова, в южноазиатской республике уже произведено 300 истребителей Су-30МКИ.
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