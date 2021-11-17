Истребитель F-35 британских ВВС упал в Средиземное море

Сегодня взлетевший с британского авианосца Queen Elizabeth истребитель F35 ВВС Великобритании упал в Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединенного Королевства в своем официальном Twitter’е.

«Пилот британского F35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета над Средиземным морем сегодня утром», — отмечает военное ведомство.

Корабль подобрал пилота. По факту инцидента начато расследование, в связи с чем Министерство обороны Британии решило пока воздержаться от дальнейших комментариев.

F-35 Lightning II — американский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения. На данный момент состоит на вооружении Соединенных Штатов, Великобритании, Израиля, Австралии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Италии, Японии и Южной Кореи.

Британские ВВС используют модификацию F-35B, которую отличает способность к укороченному взлету и вертикальной посадке. Ранее уже происходили случаи потери этих машин.