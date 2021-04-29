Историю Казанского Кремля в годы войны расскажет баннерная выставка под открытым небом

На территории музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка баннеров под открытым небом, посвященная истории крепости в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Этот период остается наименее изученным в «биографии» цитадели, а сам проект приурочен к 80-летию начала войны.

«Баннерная выставка размещена около Спасо-Преображенского монастыря. Это новый проект, который мы долго готовили и хотели открыть еще в прошлом году к 75-летию Победы, но не смогли из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Выставка рассказывает, что и где находилось в годы войны на территории Казанского Кремля, что было с памятниками, какие здесь размещались учреждения. А были и детские сады, и общежития — чего тут только не было!» — рассказала заместитель директора музея-заповедника по научной работе Светлана Коновалова.

Татарская АССР, как напомнили в музее-заповеднике, в годы войны была одной из важнейших тыловых баз. В 1940-е и 1950-е годы в Казанском Кремле располагались различные госучреждения и организации, органы власти, в том числе и Верховный Совет ТАССР. Здесь же базировались Казанское танковое училище и общежитие Казанского авиационного завода № 22, эвакуированного из Москвы. Их работа оставила свой след на комплексе зданий крепости, которым в дальнейшем потребовалась реставрация.

Масштабный проект создавался при участии Национального музея Татарстана, Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, Госкомитета РТ по архивному делу и Казанского авиазавода имени Горбунова.

Заглянуть в историю Казанского Кремля в 1941–1945 годах можно будет без приобретения билета до 24 октября.