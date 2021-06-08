«Историю человечества в ложках» расскажут в Елабужском музее-заповеднике

В Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника начнет работу выставка «История человечества в ложках» из частной коллекции доктора медицинских наук, профессора Игоря Корабельникова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила генеральный директор музея-заповедника Гульзада Руденко.

«Уверена, что эта выставка станет популярной среди посетителей. Совсем недавно настоящий ажиотаж произвела выставка коллекционных чайников: после смены экспозиции еще долго шли туристы и расстраивались, что не успели ее посмотреть. Поэтому мы приняли решение коллекцию Игоря Корабельникова экспонировать до середины октября, чтобы все желающие смогли ее посетить. Поверьте, стоит увидеть это богатство вживую! К слову, параллельно с этой выставкой будут идти и другие – из фондов российских музеев», – рассказала Руденко.

Экспозиция представит собой собрание из более чем 700 ложек, выполненных лучшими ювелирами России и зарубежья ХVIII – начала ХХI веков. Наиболее ранний экспонат выставки – византийская бронзовая ложка IV века нашей эры. Уникальные столовые приборы коллекционер Корабельников собирал на протяжении двадцати лет, приобретая и заказывая ложки из разных уголков мира. Сегодня коллекция Корабельникова насчитывает более 5 000 экземпляров.

На выставке будут представлены ложки из глины, кости, дерева, олова, ювелирного и монетного (то есть из переплавленных денег) серебра, железа, бронзы, меди, хрусталя. В коллекции также имеются витражные столовые приборы из стекла, кораллов, кости ламы, тыквы, кокоса, перламутра и много другого. Заинтересовать внимание посетителей также может комплект столовых приборов со стразами Сваровски и ложки, украшенные гжельской росписью, но не знаменитой сине-голубой гаммы, а редкой разноцветной.

На экспозиции можно будет узнать о том, как создавалась коллекция, увидеть ложки необычных форм и размеров, познакомиться с эволюцией этого столового прибора с древности до наших дней.

Фото предоставлены пресс-службой музея.