Историю 106-летнего ветерана войны рассказали в «Ак Барс Страховании»

Фото предоставлено компанией «Ак Барс Страхование»

Компания Ак Барс Страхование в преддверии Дня Победы поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и вручила им продуктовые наборы. В компании отметили, что ежегодно навещают фронтовиков, чтобы выразить благодарность за их подвиг и услышать истории военных лет.

Одним из ветеранов, о судьбе которого рассказали в компании, стал 106-летний Рауф Тухфатуллин – родственник страхового агента организации.

Рауф Ибрагимович родился в деревне Нижний Наратбаш Буинского района. После окончания школы в 1939 году он поступил в военное училище в Бобруйске. Уже в первые дни Великой Отечественной войны, когда немецкие войска стремительно наступали, молодые курсанты оказались на передовой, защищая позиции у реки Березина. Несмотря на непростые условия и постоянные бомбардировки, они стойко держали оборону, не давая врагу продвинуться.

Вскоре Тухфатуллина перевели под Сталинград, где он стал танкистом. В одном из боев под Сталинградом экипаж Рауфа Ибрагимовича оказался в самом пекле сражений. Их танк, «тридцатьчетверка», преграждал путь наступающим фашистам в районе Калача. В тот момент на кону стояла судьба не только Сталинграда, но и всей страны. Несмотря на тяжелые ранения и потерю боевых товарищей, Рауф Ибрагимович и механик-водитель сумели выжить и продолжить борьбу.

После госпиталя, несмотря на желание вернуться на передовую, Тухфатуллина направили в учебный танковый батальон, где он стал наставником для новых поколений танкистов. Его задача была не менее важной – подготовить молодых бойцов, чтобы они могли достойно продолжить борьбу с врагом.

Рауф Тухфатуллин награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу» и другими наградами.

Жизнь Рауфа Ибрагимовича – пример стойкости, мужества и преданности своему делу. После войны он не оставил службу, продолжая трудиться на благо Родины. Его опыт и знания стали бесценным вкладом в воспитание новых поколений, а его личный пример вдохновлял всех вокруг. Он учил не только военному мастерству, но и человеческим ценностям – честности, ответственности, любви к Родине.