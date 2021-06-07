В музее Лобачевского откроется выставка об истории радио

В музее Лобачевского Казанского университета откроется выставка, посвященная 126-летию со дня изобретения радио. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель директора Музея истории Казанского университета Фарида Вагапова.

«На выставке посетители увидят очень редкие экспонаты как российского, так и зарубежного производства. На сегодня экспозиций, посвященных науке и технике, не так много. Для казанского института Лобачевского пока „PRO Радио“ — единственная выставка, посвященная этой теме. Мы уверены, что она станет полезной для детей, школьников и студентов, чтобы те смогли приобщаться к науке с раннего возраста», — рассказала Вагапова.

На экспозиции будет представлена коллекция радиоаппаратуры музея-лаборатории Завойского, собранная его создателем – Игорем Силкиным: когерентный приемник Попова, детекторные приемники и радиодетали 20-х, 50-х годов прошлого века, советская военная и бытовая радиотехника. Также можно будет увидеть устройство для излучения и приема электромагнитных волн Герца, документы, плакаты и фотографии, в совокупности представляющие собой различные этапы развития радиосвязи в России.

По словам Вагаповой, в составлении экспозиции выставки были задействованы сотрудники Музея истории Казанского университета, музея-лаборатории Завойского, Института физики, научной библиотеки имени Лобачевского, геологического музея имени Штукенберга. Партнером выставки стали Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени Ульянова (Ленина), Музей истории связи Татарстана.

Выставка «PRO Радио» откроется сегодня в 15:30 и продлится до 27 августа.