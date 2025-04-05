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На главную ТИ-Спорт 5 апреля 2025 12:03

«История вершится на наших глазах. «Динамо» - о повторении Овечкиным рекорда Гретцки

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«История вершится на наших глазах. «Динамо» - о повторении Овечкиным рекорда Гретцки
Фото: соцсети "Вашингтон Кэпиталз"

Футбольное «Динамо» отреагировало на повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«История вершится на наших глазах. Саша Овечкин забросил свою 894-ю шайбу и сравнялся по этом показателю с Уэйном Гретцки! На это Ови понадобилось 1486 матчей — что на один меньше, чем Уэйну. Следующая игра Саши может стать величайшей для всего мирового спорта. Верим», — говорится в телеграм-канале бело-голубых.

Напомним, сегодня ночью Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

#Александр Овечкин #НХЛ
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