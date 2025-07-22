История, вера и милосердие: в Казани проходит форум о защитниках Отечества

В лектории Присутственных мест Казанского Кремля стартовала Всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные». Она приурочена к Году защитника Отечества в России и 200-летию памяти императора Александра I. О чем говорили на форуме – в репортаже «Татар-информа».





В лектории Присутственных мест Казанского Кремля стартовала Всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные»

Фото: tatmitropolia.ru

«Мы на Казанской земле, и это символично»

Перед открытием конференции председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова в беседе с журналистами подчеркнула особую значимость места и времени проведения конференции:

«Я счастлива, что мы можем провести конференцию здесь, на Казанской земле, в дни празднования прославления Казанской иконы Божьей Матери. Замечательные торжества прошли вчера. Мы участвовали в крестном ходе, в богослужении. Был высочайший уровень, и Раис Татарстана (Рустам Минниханов), и Святейший Патриарх (Кирилл) участвовали».

На конференции докладчики, по ее словам, в том числе расскажут о небесных покровителях русского воинства и Отечества в целом, святых молитвенниках, чудотворных иконах Пресвятой Богородицы. Затронут также темы прославления русских полководцев, участия татар в войсках ополчения во время Отечественной войны 1812 года и в заграничных походах Русской армии. Пойдет речь и о татарских писателях-фронтовиках во время Великой Отечественной войны, а также об участниках специальной военной операции.

Анна Громова: «Я счастлива, что мы можем провести конференцию здесь, на Казанской земле, в дни празднования прославления Казанской иконы Божьей Матери» Фото: tatmitropolia.ru

«Мы будем говорить не только об исторических сюжетах, обсуждать не только архивные исследования и краеведческие изыскания, но также мы будем говорить и о сюжетах, которые касаются искусствоведческих тем. <…> Я думаю, что мы услышим много сюжетов из нашего прошлого, которые применимы и сегодня, в наши дни. Постараемся как можно точнее, соответственно нашим нынешним условиям, следовать этой традиции русского и российского милосердия и благотворительности», – подчеркнула Громова.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл напомнил, что Казанская икона Божией Матери традиционно считалась символом побед и духовного единения Фото: tatmitropolia.ru

«Люди разных вер встали на защиту Родины»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выделил ключевую роль духовности в защите Отечества:

«Как без веры? Вера – это та сила, которую победить невозможно. Можно иметь мощное оружие и технику, но без веры в Бога, без веры в правду и справедливость своей Родины делать нечего».

Он напомнил, что Казанская икона Божией Матери традиционно считалась символом побед и духовного единения:

«Преподобный Сергий Радонежский на заре российской государственности сказал слова, ставшие девизом: "Любовью и единением спасемся". Так мы и спасаемся».

Мансур хазрат Джалялетдин: «Тогда, как и сейчас, люди разных вер встали на защиту Родины – это и есть проявление истинной веры» Фото: tatmitropolia.ru

Заместитель муфтия РТ по работе с участниками специальной военной операции и членами их семей Мансур хазрат Джалялетдин рассказал, что накануне вернулся с Донбасса.

«Я приведу вам изречение нашего пророка Мухаммада, который сказал, "Любовь к отчизне – это от веры". И когда мы бываем там, на позициях, с ребятами встречаемся – в каждом подразделении есть молитвенная комната, маленькая часовня или мечеть. Они все вместе, ребята, в окопах, в блиндажах, на кухне. Расходятся только около входа в часовню или мечеть. Это от веры, они защищают свою отчизну, свою Родину», – заявил он.

Джалялетдин также провел историческую параллель с Великой Отечественной войной.

«Тогда, как и сейчас, люди разных вер встали на защиту Родины – это и есть проявление истинной веры», – убежден заместитель муфтия РТ.

Рифкат Минниханов подчеркнул, что русский народ объединяет все этносы страны, а вера, несмотря на различия, служит общей духовной основой россиян Фото: tatmitropolia.ru

«Русский, татарин, башкир, чуваш – мы все едины»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов акцентировал важность сохранения национальной идентичности.

«Когда в 1991 году создавалась Академия, основной акцент был сделан на сохранении обычаев, традиций и языка. Сколько лет мы работали, всегда искали свое место, а особенно сейчас – в рамках научно-технологического развития [страны]. Академия у нас гуманитарная, 80% ученых работают в этом направлении. И сегодня, когда среди семи направлений научно-технологического развития Президент России Владимир Путин выделил сохранение национальной идентичности, мы видим, насколько дальновидны были наши руководители тогда, в 90-х годах», – отметил Минниханов.

Он также подчеркнул, что русский народ объединяет все этносы страны, а вера, несмотря на различия, служит общей духовной основой россиян.

«Русский, татарин, башкир, чуваш – мы все едины. И в рамках этого единения у нас и исследования проводятся, археологические разработки. Почему здесь находим материалы для исследований? Все это для того, чтобы нашу историю никто не смог уничтожить. И сегодня в рамках проведения специальной военной операции только единением мы можем показать, что мы сильная нация и нас не победить», – заключил президент Академии наук РТ.

Наталия Нарочницкая: «Сегодня, особенно здесь, в Татарстане, в Казани, в столице евразийской ипостаси России, я вижу, что Россия – это уменьшенная копия мира, где есть многообразие» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Война ведется за смыслы»

Доктор исторических наук, член Общественной палаты РФ Наталия Нарочницкая акцентировала внимание на информационном противостоянии вокруг интерпретации истории Великой Отечественной войны:

«Нам нужно вернуть смыслы Великой Победы, которые являются скрепой и опорным пунктом нашего исторического сознания».

Спикер также подчеркнула особую роль единства народов России.

«Мы помним, что еще в дружине киевского князя, как писал Ключевский, был целый интернационал. На Западе создавались моноконфессиональные, моноэтнические общества, а если завоевывались территории, то люди изгонялись или ассимилировались. В России никогда этого не было. И это такое бельмо на глазу у наших недругов», – заявила она.

Отдельно Нарочницкая рассказала о том, что назвала попытками фальсификации истории со стороны западного общества. Особенно важно развенчивать утверждения, уравнивающие коммунизм и нацизм, принижающие роль России в победе над фашизмом, развенчивающие имя Сталинграда, убеждена она.

«Сегодня, особенно здесь, в Татарстане, в Казани, в столице евразийской ипостаси России, я вижу, что Россия – это уменьшенная копия мира, где есть многообразие. И оно достаточно гармонично. Никто не призывает уничтожить вашу идентичность, совершенно верно? Потому что есть что-то, что объединяет. И одним из этих «что-то» является память о Великой Отечественной войне, о которой нужно умело развенчать все коварно вброшенные мифы и извращение этих смыслов», – уверена Нарочницкая.

Она также связала важность образования, просвещения молодежи с идущей сейчас в мире, по ее словам, гибридной войной.

«Сейчас у нас гибридная война. Она идет в душах людей гораздо в большей степени, чем раньше, потому что мы живем в информационном обществе, в котором манипуляция сознанием – это один из главнейших инструментов политики. Мы видим, что финансовая удавка, экономическая удавка – мы с ними справляемся. Военная – на Западе признают, что наша армия стала за это время самой сильной в мире. А вот мировоззренческая борьба идет через интернет, через электронные СМИ, фильмы. Поэтому просвещение, образование, особенно молодежи, – это очень важная сейчас задача. На мой взгляд, гораздо более важная, чем даже всякие технологические прорывы», – подытожила президент Фонда изучения исторической перспективы.

Выставка «Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне» представляет малоизвестные страницы благотворительной деятельности царской семьи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне»

В лектории также состоялось торжественное открытие двух выставок. Первая выставка – «Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне» – представляет малоизвестные страницы благотворительной деятельности царской семьи.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова подробно рассказала гостям о масштабах этой работы.

Выставка охватывает эпоху от Крымской до Первой мировой войны, показывая развитие системы милосердия: от создания Российского общества Красного Креста, которое возглавляла императрица Мария Александровна (супруга императора Александра II, – прим. Т-и), до благотворительных учреждений под покровительством Александры Федоровны (супруги императора Николая II, – прим. Т-и), включая Верховный совет помощи семьям военнослужащих и Всероссийское общество здравниц.

«Не было той области благотворительности и помощи ближнему, в которой не отличились бы представители императорского дома Романовых. Так что нам есть чему учиться», – отметила Громова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По традиции Российское общество Красного Креста оказывало помощь семьям лиц, призванных на войну, сиротам. «Краснокрестники» также вели большую работу по оказанию помощи населению в случае неурожаев, стихийных бедствий, эпидемий, землетрясений, природных катаклизмов, наводнений, пожаров и так далее. То есть огромная работа проводилась императорским домом Романовых. Иностранный же Красный крест, как мы знаем, помогал только воинам на поле боя», – отметила Громова.

Особое внимание в экспозиции уделено личному вкладу членов царской семьи. Императрица Александра Федоровна лично посещала госпиталя, ее дочери прошли курсы сестер милосердия и помогали раненым. Великая княгиня Елизавета Федоровна совершила 14 инспекционных поездок на фронт.

«Не было той области благотворительности и помощи ближнему, в которой не отличились бы представители императорского дома Романовых. Так что нам есть чему учиться», – отметила Громова.

Вторая выставка – «Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I» – предлагает новый взгляд на противоречивую фигуру этого монарха Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставка к 200-летию памяти императора Александра I

Вторая выставка – «Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I» – предлагает новый взгляд на противоречивую фигуру этого монарха. Экспозиция подробно освещает его реформы, военные кампании и вклад в развитие российской государственности. Также в ней рассказывается о благотворительной и просветительской деятельности.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на пресс-подходе по случаю открытия выставок провела параллели между историческим опытом и современными вызовами.

«Мы должны научиться мыслить по-другому, мы должны стать лучше. Самая большая победа наших врагов будет в том случае, если мы станем злее. Нам очень важно, чтобы гуманизация общества состоялась. И это вызов для нас – как для государства, как для общества. Сегодня, как и тогда, важно не только победить, но и сохранить человечность. И поэтому мы такими проектами пытаемся привлечь внимание людей к истории родной земли, показать, что мы через это уже проходили, был опыт. Не должно быть отстраненных, не должно быть людей, которые вне этих процессов существуют», – подчеркнула Аюпова.

Она также отметила важность социальной адаптации участников специальной военной операции с использованием исторического опыта реабилитации воинов.

Ирада Аюпова: «Мы страна победителей, и я уверена, что мы и в этот раз победим в этом неравном зачастую споре» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Давайте обратимся к нашей истории, к нашим корням. Мы страна победителей, и я уверена, что мы и в этот раз победим в этом неравном зачастую споре. Но самое важное, чтобы победитель оставался им же по духу, чтобы он понимал, что его ценности, сердце, вера – они в этом сражении не пострадали», – заключила министр.

Выставки, которые ранее экспонировались в рамках «Императорского маршрута», представлены в Казани впервые и продлятся несколько недель. Организаторы планируют сделать их передвижными, чтобы как можно больше жителей республики смогло познакомиться с этими малоизвестными страницами российской истории.

Отметим, что передвижная стендовая выставка «Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне» в 2024 году экспонировалась в регионах-участниках федерального туристического проекта «Императорский маршрут».

Экспозиция «Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I» в 2025 году была представлена во время проведения Царских дней в Калининградской и Свердловской областях, а также в Перми.

В Казани обе выставки представлены впервые.