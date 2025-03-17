История успеха: специалист НКНХ рассказал, как увеличил доход в 8 раз

Более 13 лет специалист производства этилбензола и стирола Анатолий Осипов посвятил работе на «Нижнекамскнефтехиме» — предприятии СИБУРа в Нижнекамске. Он преодолел путь от рядового аппаратчика до обладателя высшего VI разряда, увеличив почасовую ставку в 8 раз. О своем профессиональном становлении в компании он рассказал интервью «Татар-информу».





«НКНХ дал уверенность в завтрашнем дне»

В 2011 году Анатолий, ранее работавший в сфере изготовления пластиковых окон, принял судьбоносное решение — присоединиться к градообразующему предприятию. Выбор оказался верным: стабильность, карьерные перспективы и социальные гарантии помогли ему не только обеспечить семью, но и приобрести жилье.

— НКНХ — это надежность. Здесь я смог планировать будущее, растить детей и развиваться как профессионал, — отметил Анатолий Осипов.

Основой для роста стал диплом техника-технолога, полученный в Нижнекамском нефтехимическом колледже. На решение повлиял и пример матери, много лет проработавшей на предприятии, и совет супруги, она сама выпускник химического факультета.

Интерес к технике привел Осипова в Казанский авиационный институт, где он два года изучал автомеханику. Однако, оценив перспективы, он сделал выбор в пользу нефтехимической отрасли.

— Я осознал, что производство даст больше возможностей. Оставил вуз, поступил в колледж — и не пожалел, — подчеркнул он.

Сегодня, управляя сложными установками синтеза, Анатолий уверен: его история — доказательство того, что упорство и поддержка компании способны превратить любую профессию в трамплин для успеха.

Сейчас он не только управляет ключевыми процессами на «Нижнекамскнефтехиме», но и передает опыт новому поколению. За 13 лет карьеры специалист обучил около десяти молодых сотрудников, повторив путь своих наставников.

В обязанности Анатолия входит контроль химических процессов и обеспечение соответствия продукции мировым стандартам. Этилбензол и стирол, которые производит его цех, — основа для полистирола. Этот материал используется в изготовлении пищевой упаковки, медицинского оборудования и даже детских игрушек.

Недавно СИБУР объявил о строительстве на НКНХ нового комплекса мощностью 250 тыс. тонн полистирола в год. Проект стоимостью свыше 180 млрд рублей позволит России на 25% увеличить выпуск этого материала и заместить импорт. Производство будет использовать сырье с этиленового комплекса ЭП-600, запуск которого намечен на 2025 год.

«Довести до шестого разряда — как воспитать ученика»

Свой профессиональный рывок Анатолий во многом связывает с поддержкой наставников. Особую роль сыграл Николай Шилов, который «вывел его на шестой разряд» и научил решать сложные производственные задачи. Теперь Осипов сам передает знания молодым коллегам:

— Важно не просто объяснить теорию, а показать, как действовать в нестандартных ситуациях. Это как собрать пазл: каждая деталь — опыт, который складывается в мастерство.

Достижение высшего разряда стало для Анатолия не только профессиональным триумфом, но и шагом к финансовой стабильности. С 2021 года его почасовая ставка выросла в 8 раз.

— Я стремился к максимуму, чтобы обеспечить семью. Дети растут, хочется дать им больше возможностей, — признается он.

За вклад в развитие предприятия Анатолий получил благодарственное письмо от руководства. Ему предлагали переход на руководящие позиции, но пока он сосредоточен на совершенствовании навыков, при этом финансово и здесь хорошо: сдал квалификационный экзамен на статус «эксперта», а это еще большой плюс к зарплате. За год заработал «шестерку», согласно внутренней системе, это высокая оценка руководства, а значит, и большая годовая премия.

Сейчас Анатолий Осипов рассматривает возможность получения высшего образования. Кстати, СИБУР предоставляет возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях для своих сотрудников.

«После работы — семья и волейбол: как эксперт НКНХ находит баланс»

Анатолий Осипов уверен: успех — это не только профессиональные достижения, но и гармония в личной жизни. После смены он спешит домой, где его ждут двое школьников, увлеченных футболом, и супруга-логопед, помогающая детям развивать речь.

Спорт для Анатолия — не просто хобби, а часть жизни. Со школьных лет он играет в волейбол, а сегодня возглавляет заводскую команду НКНХ, которая уже много лет удерживает лидерские позиции.

— Мы — чемпионы корпоративных турниров СИБУРа, в 2024-м взяли кубок первенства. Горжусь нашей командой! — говорит он.

Оглядываясь на пройденный путь, Анатолий подчеркивает: решение связать жизнь с НКНХ стало одним из самых важных.

— Не жалею ни о чем. Здесь я нашел и стабильность, и возможности для роста, — резюмирует он.

Его история доказывает: упорство, поддержка близких и любовь к делу способны превратить самую обычную профессию в источник вдохновения — как на производстве, так и на спортивной площадке.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»