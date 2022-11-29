История страха, приоритетов и ошибок: почему «Ак Барс» теряет статус топ-клуба КХЛ

Закрывать глаза все сложнее. После чемпионского титула 2018-го года «Ак Барс» свернул с дороги топ-клуба КХЛ. «ТИ-Спорт» раскрывает историю вопроса и называет ключевые ошибки в развитии казанского клуба.

За эти годы состав клуба изменился практически до неузнаваемости. В составе остались лишь возрастные Зарипов, Лукоянов, Глухов Фото: ak-bars.ru

История деградации «Ак Барса»

«Ак Барс» в этом сезоне прилично «штормит» уже в регулярном чемпионате КХЛ. По периоду работы Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе» казанские болельщики от этого уже отвыкли. Но данный материал не совсем об этом. Мы не будем разбирать вымученную победу «барсов» в Казахстане или героический разгром молодежного состава главного аутсайдера лиги – ХК «Сочи» в Казани. Или же сроки увольнения Олега Знарка.

Проблемы глубже. После чемпионства 2018-го года «Ак Барс» потерял стабильное место в лидерах российского хоккея. Вылет в первом раунде плей-офф 2019-го года еще с Зинэтулой Билялетдиновым, вылет в первом раунде Кубка Гагарина прошлого сезона с Дмитрием Квартальновым.

Если этого мало, добавим сюда исход из «Ак Барса» ключевых воспитанников казанского хоккея и большое число хоккейных и околохоккейных скандалов. За эти годы состав клуба изменился практически до неузнаваемости. В составе остались лишь возрастные Зарипов, Лукоянов, Глухов, а также Никита Лямкин и Станислав Галиев, который успел «сбегать в командировку» в московское «Динамо» на один сезон. Ранее казанская команда Зинэтулы Билялетдинова отличалась в первую очередь стабильностью состава и большим костяком старожилов, хранящих традиции клуба.

«Ак Барс» самая титулованная команда страны и Кубка Гагарина. «Барсы» никогда не вываливались из числа лидеров российского хоккея Фото: ak-bars.ru

Две глобальные причины провала

Скажем прямо, ситуация с последовательной деградацией «Ак Барса» сильно бьет по имиджу республики. Татарстан сделал себе имя во многом на спорте. И хоккей тут – главное достояние. По итогам 2008-2010-х годов «Рубин» мог подвинуть «барсов» в звании визитной карточки республики. Все-таки футбол объективно спорт номер один на планете. Однако команда Курбана Бердыева рухнула в забвение практически столь же быстро, как вознеслась. «Рубин» так и останется в истории российского футбола «выскочкой», а не признанным и проверенным годами лидером.

«Ак Барс» – совсем другое дело. Клуб с конца 90-х годов стабильно идет в лидерах российского хоккея. Это самая титулованная команда страны и Кубка Гагарина. «Барсы» никогда не вываливались из числа лидеров российского хоккея. Клуб был в топе как при Фариде Мухаметшине, так и при Шафагате Тахаутдинове и Наиле Маганове, который успел «зацепить» кубок в 2018-м году. С тех пор команда потеряла стабильность и идет по нисходящей.

Рискнем предположить, что у этой истории две глобальные причины. Первая – смена приоритетов с команды и результата на клуб в целом, а также околохоккей и пиар. А вторая – в нежелании текущего руководства клуба видеть, признавать и, как следствие, вовремя признавать ошибки.

Олег Знарок потерял контроль над командой в раздевалке, «Ак Барс» показывает, мягко говоря, среднюю игру при обильном вкраплении звезд российского хоккея в составе Фото: ak-bars.ru

Политика страуса в вопросе с отставкой Знарка

Начнем со второй, которая находится, как говорится, в повестке. Речь, разумеется, о несостоявшейся отставке Олега Знарка. Ситуация сложилась любопытная. Всем (мы уверены, и руководству клуба) понятно, что нынешний наставник клуба принципиального прорыва в создавшемся кризисе не обеспечит. А что это означает? Условное шестое место в «регулярке» и потенциальный вылет в первом раунде плей-офф, который может стать для Казани вторым подряд.

Об этом уже мы (да и другие СМИ) писали не раз. Олег Знарок потерял контроль над командой в раздевалке, «Ак Барс» показывает, мягко говоря, среднюю игру при обильном вкраплении звезд российского хоккея в составе.

Очевидно, что тренер сохраняет свой пост исключительно из-за политических мотивов. Здесь и страх потерять лицо и нежелание признавать ошибки. А на другой стороне весов – целый потерянный сезон. Далеко не первый в истории клуба со времен чемпионства 2018-го года.

И ведь другие клубы КХЛ не стесняются проводить «оперативную хирургию». Смена тренера по ходу текущего сезона как минимум поставила на ноги московский «Спартак» и «Авангард». Омичи и вовсе плелись в хвосте таблицы Восточной конференции, а ныне с солидным запасом опережают «Ак Барс», который балансирует на грани попадания в плей-офф. Эти примеры наглядно показывают, что прятать голову в песок, подобно страусу в пустыне, в профессиональном спорте в корне неправильно.

Один из самых популярных клубов страны не испытывает проблем с финансами. Но чередует провальные сезоны со средними Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» – это хоккейная версия футбольного «Спартака»

Да и с той самой пресловутой политической точки зрения нынешняя ситуация в «Ак Барсе» наносит очень сильный имиджевый удар Татарстану. Куда более сильный, чем нанесла бы отставка Знарка в попытке исправить ситуацию. «Ак Барс» же лишь оттягивает неизбежное «лечение» и усугубляет ситуацию.

С каждым сезоном хоккейная Казань все глубже погружается в трясину. Понятно, что судьба «Рубина» «Ак Барсу» не грозит. Хоккейный гранд из столицы Татарстана скорее напоминает сейчас футбольный московский «Спартак».

Один из самых популярных клубов страны не испытывает проблем с финансами, но чередует провальные сезоны со средними и по чисто спортивным признакам давно не может считаться топ-клубом российского футбола. Это все про «Спартак», который удерживается на плаву лишь на багаже прошлых побед и популярности.

«Ак Барс» идет по такому же пути, если не перестанет прятать голову в песок. Клубу пора что-то кардинально менять в собственных подходах в работе, а не изображать страуса в пустыне.

Кто знает, может, тот же Знарок и не потерял бы контроль над командой, если бы не регулярные пересуды общественности о конфликтах в коллективе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как интересы команды ушли на второй план в «Ак Барсе»

Перейдем ко второй глобальной причине. Во времена правления Равиля Шавалеева, Зинэтулы Билялетдинова и Шамила Хуснутдинова в «Ак Барсе» был явный приоритет в сторону интересов команды. То есть на первом месте стоял результат – победы, кубки и комфортные условия для хоккеистов и тренеров. Все остальное было вторично.

Многие называли «Ак Барс» излишне закрытым. Но при этой системе большинство конфликтов в команде оставались внутри коллектива и оперативно решались. Как следствие, команда была защищена от давления извне. Да, небольшая часть информации все же просачивалась наружу. Журналисты и ранее свой хлеб ели не зря. Но сейчас практически каждое разногласие «сливается» в СМИ и хоккеисты находятся под постоянным прицелом и давлением. Кто знает, может, тот же Знарок и не потерял бы контроль над командой, если бы не регулярные пересуды общественности о конфликтах в коллективе.

Конфликты – это лишь часть айсберга. Водораздел смены приоритета от команды и результата в сторону эфемерного развития клуба в целом и пиара можно заметить в постчемпионском сезоне «Ак Барса».

Как «Ак Барс» заразили ОРВИ перед плей-офф, загнав на автограф-сессию

Первая ласточка прозвучала, когда Зинэтула Билялетдинов несколько раз по ходу сезона жаловался на качество льда в «Татнефть-Арене». Дело в том, что арена и клуб в погоне за прибылью максимально насытили календарь внехоккейных мероприятий на объекте. Многие из них требовали разморозки льда. По сути, это была первая жертва интересов команды.

Первая ласточка прозвучала, когда Зинэтула Билялетдинов несколько раз по ходу сезона жаловался на качество льда в «Татнефть-Арене» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но это были лишь цветочки. Об этом почему-то часто забывают, но у провала Билялетдинова в плей-офф 2019-го года была одна конкретная причина. Незадолго до старта розыгрыша Кубка Гагарина команду погнали на автограф-сессию в один из торговых центров Казани. Как следствие, большая часть хоккеистов переболела. Кто-то перед плей-офф, а другие и вовсе выходили на лед не до конца здоровыми.

По нашей информации, тренерский штаб был против такой, с позволения сказать, акции. Но Билялетдинова, по сути, проигнорировали. До сих пор странно, что ситуация не получила широкой огласки, а виновные не были наказаны. Так или иначе, с тех пор приоритеты в сторону главной команды в управлении клубом стали истончаться. Да, были внешние моменты, как новая раздевалка и прочие элементы «красивой жизни». Но и без них ранее клуб регулярно брал трофеи, а сейчас их нет.

«Посетителей» на трибунах больше, а болельщики недовольны

Кто-то скажет, что на хоккей стало ходить больше народу. Да, это так. Но парадокс – болельщиков у «Ак Барса» больше не стало. Прибавку составили «зрители», для которых поход на хоккей стал сродни походу в модный клуб или театр. Такие посетители не торопятся покинуть развлекательное фойе в перерывах между периодами и покидают свои места заранее, чтобы комфортно покинуть парковочные места. Даже в зубодробительных концовках матчей.

Болельщики же зачастую недовольны всем происходящим в клубе, в чем можно легко убедиться, почитав соцсети – до и после матчей. Помимо чисто хоккейных провалов «Ак Барс» теряет свою айдентику. Смена логотипа – вещь хорошая. Она позволяет на короткой дистанции обеспечить всплеск продажи атрибутики и так далее.

Возможно, прошлый логотип клуба действительно устарел, но как была проведена замена? Можно было ограничиться рестайлингом. Все же старая эмблема ассоциируется у болельщиков с победами. В клубе же создали что-то совсем новое без какой-либо преемственности. Раньше логотип «Ак Барса» выгодно или нет (спорный вопрос) отличался от других клубов КХЛ. Сейчас же его с трудом можно выделить в ряду других. Лидирует разве что в вопросе примитивизма.

Клубом должны управлять хоккейные профессионалы

Сюда же добавим странный отказ от многолетней танцевальной группы поддержки «Ак Барса». Многие болельщики всерьез полагают, что это принесло неудачу команде. Наконец, клуб впервые в своей истории заключил партнерское соглашение с букмекерской конторой.

Все эти, мягко говоря, спорные решения были в штыки приняты болельщиками команды. Не зрителями, которых сам хоккей интересует в последнюю очередь, а поклонниками «Ак Барса».

Странный отказ от многолетней танцевальной группы поддержки «Ак Барса». Многие болельщики всерьез полагают, что это принесло неудачу команде Фото: ak-bars.ru

Наконец, заметим, что раньше у менеджмента «Ак Барса» было больше свободы в принятии решений, как и ответственности за каждое из них. Это было неудивительно, учитывая непререкаемый авторитет в хоккее того же Шавалеева и Билялетдинова.

На данный момент ситуация в «Ак Барсе» другая. Хоккеем должны управлять профессионалы – только в таком случае на первом месте будет команда и кубки, а не метания в политике развития клуба. Изменения явно назрели, и, возможно, стоит начать с вопроса отставки Олега Знарка.